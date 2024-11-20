https://1prime.ru/20241120/elektrokrossover-852951913.html
В РФ зарегистрировали дизайн перспективного электрокроссовера от "Росатома"
В РФ зарегистрировали дизайн перспективного электрокроссовера от "Росатома" - 20.11.2024, ПРАЙМ
В РФ зарегистрировали дизайн перспективного электрокроссовера от "Росатома"
Входящее в состав "Росатома" АО "ЮМАТЕКС" запатентовало дизайн нового электрического кроссовера. Его изображения разместили в базе промышленных образцов... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T14:39+0300
2024-11-20T14:39+0300
2024-11-20T14:39+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Входящее в состав "Росатома" АО "ЮМАТЕКС" запатентовало дизайн нового электрического кроссовера. Его изображения разместили в базе промышленных образцов Федерального института промышленной собственности (ФИПС).Изображения свидетельствуют о том, что кузов модели будет иметь двухцветную окраску, дверные ручки будут выдвигаться, двери и бамперы получат пластиковые защитные накладки. Согласно базе, автором дизайна является Роман Войт. АО "ЮМАТЕКС" специализируется на производстве углеволокна для оборонной промышленности и авиастроения.
https://1prime.ru/20241119/proizvodstvo-852911998.html
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авто, росатом, электромобили, кроссоверы
Экономика, Авто, Росатом, электромобили, кроссоверы
В РФ зарегистрировали дизайн перспективного электрокроссовера от "Росатома"
"Росатом" запатентовал изображение электрического кроссовера Voyt