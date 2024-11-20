https://1prime.ru/20241120/elektrokrossover-852951913.html

В РФ зарегистрировали дизайн перспективного электрокроссовера от "Росатома"

В РФ зарегистрировали дизайн перспективного электрокроссовера от "Росатома" - 20.11.2024, ПРАЙМ

В РФ зарегистрировали дизайн перспективного электрокроссовера от "Росатома"

Входящее в состав "Росатома" АО "ЮМАТЕКС" запатентовало дизайн нового электрического кроссовера. Его изображения разместили в базе промышленных образцов... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T14:39+0300

2024-11-20T14:39+0300

2024-11-20T14:39+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Входящее в состав "Росатома" АО "ЮМАТЕКС" запатентовало дизайн нового электрического кроссовера. Его изображения разместили в базе промышленных образцов Федерального института промышленной собственности (ФИПС).Изображения свидетельствуют о том, что кузов модели будет иметь двухцветную окраску, дверные ручки будут выдвигаться, двери и бамперы получат пластиковые защитные накладки. Согласно базе, автором дизайна является Роман Войт. АО "ЮМАТЕКС" специализируется на производстве углеволокна для оборонной промышленности и авиастроения.

https://1prime.ru/20241119/proizvodstvo-852911998.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, росатом, электромобили, кроссоверы