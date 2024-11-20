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В РФ зарегистрировали дизайн перспективного электрокроссовера от "Росатома" - 20.11.2024, ПРАЙМ
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В РФ зарегистрировали дизайн перспективного электрокроссовера от "Росатома"
В РФ зарегистрировали дизайн перспективного электрокроссовера от "Росатома" - 20.11.2024, ПРАЙМ
В РФ зарегистрировали дизайн перспективного электрокроссовера от "Росатома"
Входящее в состав "Росатома" АО "ЮМАТЕКС" запатентовало дизайн нового электрического кроссовера. Его изображения разместили в базе промышленных образцов... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T14:39+0300
2024-11-20T14:39+0300
экономика
авто
росатом
электромобили
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Входящее в состав "Росатома" АО "ЮМАТЕКС" запатентовало дизайн нового электрического кроссовера. Его изображения разместили в базе промышленных образцов Федерального института промышленной собственности (ФИПС).Изображения свидетельствуют о том, что кузов модели будет иметь двухцветную окраску, дверные ручки будут выдвигаться, двери и бамперы получат пластиковые защитные накладки. Согласно базе, автором дизайна является Роман Войт. АО "ЮМАТЕКС" специализируется на производстве углеволокна для оборонной промышленности и авиастроения.
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авто, росатом, электромобили, кроссоверы
Экономика, Авто, Росатом, электромобили, кроссоверы
14:39 20.11.2024
 
В РФ зарегистрировали дизайн перспективного электрокроссовера от "Росатома"

"Росатом" запатентовал изображение электрического кроссовера Voyt

© Фото : РоспатентМакет кроссовера от "Росатома"
Макет кроссовера от Росатома - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© Фото : Роспатент
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Входящее в состав "Росатома" АО "ЮМАТЕКС" запатентовало дизайн нового электрического кроссовера. Его изображения разместили в базе промышленных образцов Федерального института промышленной собственности (ФИПС).
Изображения свидетельствуют о том, что кузов модели будет иметь двухцветную окраску, дверные ручки будут выдвигаться, двери и бамперы получат пластиковые защитные накладки.
Согласно базе, автором дизайна является Роман Войт.
АО "ЮМАТЕКС" специализируется на производстве углеволокна для оборонной промышленности и авиастроения.
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