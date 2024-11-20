https://1prime.ru/20241120/evrobondy-852957178.html

Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам

Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам - 20.11.2024, ПРАЙМ

Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам

Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2027 и 2032 годах на 3,9 миллиарда рублей,... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T16:46+0300

2024-11-20T16:46+0300

2024-11-20T16:46+0300

экономика

россия

минфин

евробонды

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2027 и 2032 годах на 3,9 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году и в 2032 году в общей сумме 3,9 миллиарда рублей (эквивалент 37,2 миллиона евро)", сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.

https://1prime.ru/20241119/minfin-852921907.html

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россия, минфин, евробонды