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Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам
Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам - 20.11.2024, ПРАЙМ
Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам
Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2027 и 2032 годах на 3,9 миллиарда рублей,... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T16:46+0300
2024-11-20T16:46+0300
экономика
россия
минфин
евробонды
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2027 и 2032 годах на 3,9 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства. Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году и в 2032 году в общей сумме 3,9 миллиарда рублей (эквивалент 37,2 миллиона евро)", сообщил Минфин. Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
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россия, минфин, евробонды
Экономика, РОССИЯ, МИНФИН, евробонды
16:46 20.11.2024
 
Минфин выплатил в рублях купон по суверенным евробондам

Минфин выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкМинфин РФ
Минфин РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Минфин России выплатил в рублях купон по выпускам суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2027 и 2032 годах на 3,9 миллиарда рублей, говорится в материалах на сайте министерства.
Платежный агент по еврооблигациям Национальный расчетный депозитарий (НРД) получил "средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2027 году и в 2032 году в общей сумме 3,9 миллиарда рублей (эквивалент 37,2 миллиона евро)", сообщил Минфин.
Минфин России в соответствии с указом президента РФ от 9 сентября 2023 года в рамках выплат по суверенным еврооблигациям переводит средства в НРД в рублях в сумме, эквивалентной сумме платежа в соответствующей иностранной валюте.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
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