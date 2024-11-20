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Fiat готовит эксклюзивный 500e "от Армани" к дебюту на еще одном рынке

Fiat готовит эксклюзивный 500e "от Армани" к дебюту на еще одном рынке - 20.11.2024, ПРАЙМ

Fiat готовит эксклюзивный 500e "от Армани" к дебюту на еще одном рынке

Итальянский автопроизводитель Fiat показал модель 500e Giorgio Armani Edition для американского рынка. Она должна дебютировать на автосалоне в Лос-Анджелесе,... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T15:40+0300

2024-11-20T15:40+0300

2024-11-20T15:40+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Итальянский автопроизводитель Fiat показал модель 500e Giorgio Armani Edition для американского рынка. Она должна дебютировать на автосалоне в Лос-Анджелесе, открытие которого намечено на пятницу, 22 ноября. Об этом сообщило издание Motor.Отмечается, что электрический хэтчбек "от Армани" подготовили специально к отмечаемому в 2024 году 125-летию итальянского бренда.Модель имеет уникальную окраску экстерьера и 17-дюймовые колесные диски с двухцветной анодированной отделкой с инициалами G.A. По данным издания, в Европе данную версию окрашивают в серо-зеленый Dark Green Micinalised или бежевый Ceramic Greige, а для американского ранка, скорее всего, будут применять дополнительные оттенки.Также отмечается, что для оформления салона Fiat применил дорогие материалы. Он отделан деревом с лазерной резкой и сиденья с логотипом Giorgio Armani. Рамка передней панели имеет круглую форму и размер семь дюймов. На приборную панель также нанесена надпись Армани. Кроме того, модель оборудована 10,25-дюймовым дисплеем мультимедийной системы, аудиосистемой JBL с шестью динамиками и панорамной крышей.По данным издания, Fiat 500e Giorgio Armani Edition выйдет ограниченным тиражом.

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авто, fiat, giorgio armani, европа, сша