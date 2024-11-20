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ФПК планирует в 2024 году перевезти рекордные 110 миллионов человек
ФПК планирует в 2024 году перевезти рекордные 110 миллионов человек - 20.11.2024, ПРАЙМ
ФПК планирует в 2024 году перевезти рекордные 110 миллионов человек
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в 2024 году планирует перевезти в поездах дальнего следования рекордные за всю свою историю более 110... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T00:52+0300
2024-11-20T00:52+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в 2024 году планирует перевезти в поездах дальнего следования рекордные за всю свою историю более 110 миллионов человек, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор компании Владимир Пястолов.
В этом году ФПК отмечает 15-летний юбилей.
"Юбилейный год обещает стать рекордным по количеству перевезенных пассажиров поездами собственного формирования: по прогнозам эта цифра превысит 110 миллионов человек. А за всю историю ФПК мы перевезли порядка 1,5 миллиарда человек", - рассказал Пястолов.
Он отметил, что компания уделяет серьезное внимание развитию сервиса, в том числе онлайн, обновляет вагонный парк, чтобы обеспечить комфорт в пути. "Например, билет на поезд можно купить, не выходя из дома: на сайте или в приложении. А для посадки в поезд проводнику достаточно показать только паспорт или иной документ, по которому оформлен билет", - напомнил глава ФПК.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 8.00 мск.
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бизнес, россия, москва, федеральная пассажирская компания, фпк, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Федеральная пассажирская компания, ФПК, РЖД
ФПК планирует в 2024 году перевезти рекордные 110 миллионов человек
ФПК планирует в 2024 году перевезти в поездах рекордные 110 миллионов человек
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в 2024 году планирует перевезти в поездах дальнего следования рекордные за всю свою историю более 110 миллионов человек, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор компании Владимир Пястолов.
В этом году ФПК отмечает 15-летний юбилей.
"Юбилейный год обещает стать рекордным по количеству перевезенных пассажиров поездами собственного формирования: по прогнозам эта цифра превысит 110 миллионов человек. А за всю историю ФПК мы перевезли порядка 1,5 миллиарда человек", - рассказал Пястолов.
Он отметил, что компания уделяет серьезное внимание развитию сервиса, в том числе онлайн, обновляет вагонный парк, чтобы обеспечить комфорт в пути. "Например, билет на поезд можно купить, не выходя из дома: на сайте или в приложении. А для посадки в поезд проводнику достаточно показать только паспорт или иной документ, по которому оформлен билет", - напомнил глава ФПК.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 8.00 мск.