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ФПК планирует в 2024 году перевезти рекордные 110 миллионов человек

ФПК планирует в 2024 году перевезти рекордные 110 миллионов человек - 20.11.2024, ПРАЙМ

ФПК планирует в 2024 году перевезти рекордные 110 миллионов человек

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в 2024 году планирует перевезти в поездах дальнего следования рекордные за всю свою историю более 110... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T00:52+0300

2024-11-20T00:52+0300

2024-11-20T00:52+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД) в 2024 году планирует перевезти в поездах дальнего следования рекордные за всю свою историю более 110 миллионов человек, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор компании Владимир Пястолов. В этом году ФПК отмечает 15-летний юбилей. "Юбилейный год обещает стать рекордным по количеству перевезенных пассажиров поездами собственного формирования: по прогнозам эта цифра превысит 110 миллионов человек. А за всю историю ФПК мы перевезли порядка 1,5 миллиарда человек", - рассказал Пястолов. Он отметил, что компания уделяет серьезное внимание развитию сервиса, в том числе онлайн, обновляет вагонный парк, чтобы обеспечить комфорт в пути. "Например, билет на поезд можно купить, не выходя из дома: на сайте или в приложении. А для посадки в поезд проводнику достаточно показать только паспорт или иной документ, по которому оформлен билет", - напомнил глава ФПК. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 8.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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