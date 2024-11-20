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В ФПК рассказали, сколько женщин путешествуют в поездах дальнего следования
В ФПК рассказали, сколько женщин путешествуют в поездах дальнего следования - 20.11.2024, ПРАЙМ
В ФПК рассказали, сколько женщин путешествуют в поездах дальнего следования
Женщины путешествуют в поездах дальнего следования в России больше мужчин, основной возраст железнодорожных пассажиров составляет от 26 до 59 лет, сообщил в... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T01:20+0300
2024-11-20T01:20+0300
2024-11-20T01:20+0300
бизнес
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федеральная пассажирская компания
ржд
фпк
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Женщины путешествуют в поездах дальнего следования в России больше мужчин, основной возраст железнодорожных пассажиров составляет от 26 до 59 лет, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
"Наши исследования говорят, что портрет пассажира в целом остается неизменным: женщин немного больше, чем мужчин, основной возраст путешественников – от 26 до 59 лет, а среднее количество поездок – три в год", - привел данные Пястолов на вопрос о том, как поменялись пассажиры компании за последние годы.
Если раньше пассажиру было важно просто добраться до пункта назначения, то сейчас ему важно личное пространство, качественное и доступное питание, развлекательный контент в пути и многие другие аспекты, отметил Пястолов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
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бизнес, россия, москва, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Федеральная пассажирская компания, РЖД, ФПК
В ФПК рассказали, сколько женщин путешествуют в поездах дальнего следования
Глава ФПК Пястолов: женщины путешествуют в поездах дальнего следования больше мужчин
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Женщины путешествуют в поездах дальнего следования в России больше мужчин, основной возраст железнодорожных пассажиров составляет от 26 до 59 лет, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
"Наши исследования говорят, что портрет пассажира в целом остается неизменным: женщин немного больше, чем мужчин, основной возраст путешественников – от 26 до 59 лет, а среднее количество поездок – три в год", - привел данные Пястолов на вопрос о том, как поменялись пассажиры компании за последние годы.
Если раньше пассажиру было важно просто добраться до пункта назначения, то сейчас ему важно личное пространство, качественное и доступное питание, развлекательный контент в пути и многие другие аспекты, отметил Пястолов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.