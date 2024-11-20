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В ФПК рассказали, сколько женщин путешествуют в поездах дальнего следования

В ФПК рассказали, сколько женщин путешествуют в поездах дальнего следования - 20.11.2024, ПРАЙМ

В ФПК рассказали, сколько женщин путешествуют в поездах дальнего следования

Женщины путешествуют в поездах дальнего следования в России больше мужчин, основной возраст железнодорожных пассажиров составляет от 26 до 59 лет, сообщил в... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T01:20+0300

2024-11-20T01:20+0300

2024-11-20T01:20+0300

бизнес

россия

москва

федеральная пассажирская компания

ржд

фпк

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Женщины путешествуют в поездах дальнего следования в России больше мужчин, основной возраст железнодорожных пассажиров составляет от 26 до 59 лет, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК. "Наши исследования говорят, что портрет пассажира в целом остается неизменным: женщин немного больше, чем мужчин, основной возраст путешественников – от 26 до 59 лет, а среднее количество поездок – три в год", - привел данные Пястолов на вопрос о том, как поменялись пассажиры компании за последние годы. Если раньше пассажиру было важно просто добраться до пункта назначения, то сейчас ему важно личное пространство, качественное и доступное питание, развлекательный контент в пути и многие другие аспекты, отметил Пястолов. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк