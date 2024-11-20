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ФПК до конца года переоденет всех сотрудников в новую форму

ФПК до конца года переоденет всех сотрудников в новую форму - 20.11.2024, ПРАЙМ

ФПК до конца года переоденет всех сотрудников в новую форму

Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) до конца 2024 года переоденет всех своих проводников, начальников поездов и билетных кассиров в новую... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T02:22+0300

2024-11-20T02:22+0300

2024-11-20T02:22+0300

бизнес

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фпк

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) до конца 2024 года переоденет всех своих проводников, начальников поездов и билетных кассиров в новую форму, сейчас в ней 90% персонала, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор компании Владимир Пястолов. "На сегодняшний день в компании уже 90% начальников поездов, проводников и билетных кассиров обеспечены форменной одеждой нового модельного ряда, до конца текущего года работа будет завершена", - сказал глава ФПК. Пястолов отметил, что компания стремилась создать не только красивый дизайн, но и сделать форму функциональной и удобной. "В комплекты добавлены плащи, платья, жилеты, женская обувь, шарфы, перчатки. Для проводников фирменных поездов и "Ласточек" предусмотрены брендированные аксессуары: сумка для ручной клади, дорожный чемодан и чехол для одежды", - напомнил он. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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