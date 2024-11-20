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ФПК до конца года переоденет всех сотрудников в новую форму - 20.11.2024, ПРАЙМ
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ФПК до конца года переоденет всех сотрудников в новую форму
ФПК до конца года переоденет всех сотрудников в новую форму - 20.11.2024, ПРАЙМ
ФПК до конца года переоденет всех сотрудников в новую форму
Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) до конца 2024 года переоденет всех своих проводников, начальников поездов и билетных кассиров в новую... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T02:22+0300
2024-11-20T02:22+0300
бизнес
россия
москва
федеральная пассажирская компания
ржд
фпк
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) до конца 2024 года переоденет всех своих проводников, начальников поездов и билетных кассиров в новую форму, сейчас в ней 90% персонала, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор компании Владимир Пястолов. "На сегодняшний день в компании уже 90% начальников поездов, проводников и билетных кассиров обеспечены форменной одеждой нового модельного ряда, до конца текущего года работа будет завершена", - сказал глава ФПК. Пястолов отметил, что компания стремилась создать не только красивый дизайн, но и сделать форму функциональной и удобной. "В комплекты добавлены плащи, платья, жилеты, женская обувь, шарфы, перчатки. Для проводников фирменных поездов и "Ласточек" предусмотрены брендированные аксессуары: сумка для ручной клади, дорожный чемодан и чехол для одежды", - напомнил он. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
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бизнес, россия, москва, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Федеральная пассажирская компания, РЖД, ФПК
02:22 20.11.2024
 
ФПК до конца года переоденет всех сотрудников в новую форму

ФПК до конца 2024 года переоденет всех своих проводников в новую форму

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) до конца 2024 года переоденет всех своих проводников, начальников поездов и билетных кассиров в новую форму, сейчас в ней 90% персонала, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор компании Владимир Пястолов.
"На сегодняшний день в компании уже 90% начальников поездов, проводников и билетных кассиров обеспечены форменной одеждой нового модельного ряда, до конца текущего года работа будет завершена", - сказал глава ФПК.
Пястолов отметил, что компания стремилась создать не только красивый дизайн, но и сделать форму функциональной и удобной.
"В комплекты добавлены плащи, платья, жилеты, женская обувь, шарфы, перчатки. Для проводников фирменных поездов и "Ласточек" предусмотрены брендированные аксессуары: сумка для ручной клади, дорожный чемодан и чехол для одежды", - напомнил он.
Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАФедеральная пассажирская компанияРЖДФПК
 
 
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