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ФПК выплатит проводникам "подъемные" при трудоустройстве - 20.11.2024, ПРАЙМ
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ФПК выплатит проводникам "подъемные" при трудоустройстве
ФПК выплатит проводникам "подъемные" при трудоустройстве - 20.11.2024, ПРАЙМ
ФПК выплатит проводникам "подъемные" при трудоустройстве
Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) выплачивает проводникам "подъемные" при трудоустройстве и через полгода работы, увеличила зональные... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T02:50+0300
2024-11-20T02:50+0300
бизнес
экономика
москва
федеральная пассажирская компания
фпк
ржд
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) выплачивает проводникам "подъемные" при трудоустройстве и через полгода работы, увеличила зональные надбавки, установила выплаты за первый и за второй годы работы, рассказал в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор компании Владимир Пястолов. "Самая массовая профессия в ФПК – это проводник пассажирского вагона. Мы готовы обучать кандидатов без опыта, предлагаем варианты не только постоянной занятости, но и работу на сезон, а также с гибким графиком. Предусмотрены "подъемные" при трудоустройстве и через полгода работы, увеличены зональные надбавки, установлены выплаты за первый и за второй год работы", - рассказал глава ФПК, как компания борется за кадры. Компания также реализует меры социальной поддержки. "Не только пенсионные и медицинские, но и жилищные", - пояснил Пястолов. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
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бизнес, москва, федеральная пассажирская компания, фпк, ржд
Бизнес, Экономика, МОСКВА, Федеральная пассажирская компания, ФПК, РЖД
02:50 20.11.2024
 
ФПК выплатит проводникам "подъемные" при трудоустройстве

Глава ФПК Пястолов: компания выплачивает проводникам "подъемные" при трудоустройстве

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) выплачивает проводникам "подъемные" при трудоустройстве и через полгода работы, увеличила зональные надбавки, установила выплаты за первый и за второй годы работы, рассказал в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор компании Владимир Пястолов.
"Самая массовая профессия в ФПК – это проводник пассажирского вагона. Мы готовы обучать кандидатов без опыта, предлагаем варианты не только постоянной занятости, но и работу на сезон, а также с гибким графиком. Предусмотрены "подъемные" при трудоустройстве и через полгода работы, увеличены зональные надбавки, установлены выплаты за первый и за второй год работы", - рассказал глава ФПК, как компания борется за кадры.
Компания также реализует меры социальной поддержки. "Не только пенсионные и медицинские, но и жилищные", - пояснил Пястолов.
Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
 
ЭкономикаБизнесМОСКВАФедеральная пассажирская компанияФПКРЖД
 
 
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