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ФПК выплатит проводникам "подъемные" при трудоустройстве

ФПК выплатит проводникам "подъемные" при трудоустройстве - 20.11.2024, ПРАЙМ

ФПК выплатит проводникам "подъемные" при трудоустройстве

Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) выплачивает проводникам "подъемные" при трудоустройстве и через полгода работы, увеличила зональные... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T02:50+0300

2024-11-20T02:50+0300

2024-11-20T02:50+0300

бизнес

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москва

федеральная пассажирская компания

фпк

ржд

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Федеральная пассажирская компания (ФПК, "дочка" РЖД) выплачивает проводникам "подъемные" при трудоустройстве и через полгода работы, увеличила зональные надбавки, установила выплаты за первый и за второй годы работы, рассказал в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор компании Владимир Пястолов. "Самая массовая профессия в ФПК – это проводник пассажирского вагона. Мы готовы обучать кандидатов без опыта, предлагаем варианты не только постоянной занятости, но и работу на сезон, а также с гибким графиком. Предусмотрены "подъемные" при трудоустройстве и через полгода работы, увеличены зональные надбавки, установлены выплаты за первый и за второй год работы", - рассказал глава ФПК, как компания борется за кадры. Компания также реализует меры социальной поддержки. "Не только пенсионные и медицинские, но и жилищные", - пояснил Пястолов. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, москва, федеральная пассажирская компания, фпк, ржд