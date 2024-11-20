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Импорт мандаринов в Приморье с начала года вырос почти на треть

Импорт мандаринов в Приморье с начала года вырос почти на треть - 20.11.2024, ПРАЙМ

Импорт мандаринов в Приморье с начала года вырос почти на треть

Импорт мандаринов в Приморье с начала года вырос почти на 31%, до 20,4 тысячи тонн, следует из сообщения Приморского межрегионального управления... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T04:20+0300

2024-11-20T04:20+0300

2024-11-20T04:20+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 20 ноя – ПРАЙМ. Импорт мандаринов в Приморье с начала года вырос почти на 31%, до 20,4 тысячи тонн, следует из сообщения Приморского межрегионального управления Россельхознадзора. "С начала января по 18 ноября 2024 года в Приморский край импортировано 20,4 тысячи тонн мандаринов из шести стран мира. Для сравнения – за соответствующий период прошлого года в Приморье поступило 15,6 тысячи тонн мандаринов из разных стран", - говорится в сообщении. Только за последнюю неделю через фитосанитарные посты Приморья ввезено 966,9 тонны мандаринов из КНР и Республики Корея. Больше всего этих цитрусовых доставили из КНР - 16,7 тысячи тонн с начала года, далее идет Пакистан - 2,7 тысячи тонн, 561 тонна – из ЮАР, 275,5 тонны – из Аргентины, 86,3 тонны - из Египта и 54,4 тонны – из Республики Корея. По сравнению с прошлом годом наиболее серьёзно вырос импорт мандаринов из Китая и Пакистана, отмечает управление.

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бизнес, россия, приморье, китай, кнр, россельхознадзор