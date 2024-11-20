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Инфляция в России на 18 ноября составила 8,68 процента - 20.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241120/inflyatsiya-852962644.html
Инфляция в России на 18 ноября составила 8,68 процента
Инфляция в России на 18 ноября составила 8,68 процента - 20.11.2024, ПРАЙМ
Инфляция в России на 18 ноября составила 8,68 процента
Инфляция в России на 18 ноября составила 8,68% в годовом выражении после 8,56% на 11 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T19:11+0300
2024-11-20T19:11+0300
экономика
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минэкономразвития рф
инфляция в россии
экономика рф
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 18 ноября составила 8,68% в годовом выражении после 8,56% на 11 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,73% против 0,55% неделей ранее. "Цены на плодоовощную продукцию изменились на 4,09% при снижении темпов роста цен на картофель и некоторые овощи борщевого набора. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции динамика цен составила 0,42%. Цены на баранину и свинину практически не изменились. Продолжил дешеветь сахар. Динамика цен на молоко и молочную продукцию составила 0,79%, на хлеб и хлебобулочные изделия – 0,34%", - говорится в обзоре. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,12% против роста на 0,09% неделей ранее. Что касается услуг, темпы роста цен замедлились до 0,25% с 0,38% на фоне удешевление услуг гостиниц и санаториев.
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россия, минэкономразвития рф, инфляция в россии, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ, инфляция в России, экономика РФ
19:11 20.11.2024
 
Инфляция в России на 18 ноября составила 8,68 процента

МЭР: инфляция в России на 18 ноября составила 8,68% в годовом выражении

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид на Кремль
Вид на Кремль - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 18 ноября составила 8,68% в годовом выражении после 8,56% на 11 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,73% против 0,55% неделей ранее.
"Цены на плодоовощную продукцию изменились на 4,09% при снижении темпов роста цен на картофель и некоторые овощи борщевого набора. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции динамика цен составила 0,42%. Цены на баранину и свинину практически не изменились. Продолжил дешеветь сахар. Динамика цен на молоко и молочную продукцию составила 0,79%, на хлеб и хлебобулочные изделия – 0,34%", - говорится в обзоре.
В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,12% против роста на 0,09% неделей ранее. Что касается услуг, темпы роста цен замедлились до 0,25% с 0,38% на фоне удешевление услуг гостиниц и санаториев.
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
Инфляция в России за неделю составила 0,37 процента
19:07
 
ЭкономикаРОССИЯМинэкономразвития РФинфляция в Россииэкономика РФ
 
 
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