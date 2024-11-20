https://1prime.ru/20241120/inflyatsiya-852962644.html
Инфляция в России на 18 ноября составила 8,68 процента
Инфляция в России на 18 ноября составила 8,68 процента - 20.11.2024, ПРАЙМ
Инфляция в России на 18 ноября составила 8,68 процента
Инфляция в России на 18 ноября составила 8,68% в годовом выражении после 8,56% на 11 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T19:11+0300
2024-11-20T19:11+0300
2024-11-20T19:11+0300
экономика
россия
минэкономразвития рф
инфляция в россии
экономика рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270428_0:108:3256:1940_1920x0_80_0_0_8c1f5b9b4c7e222ced86cf06590ee7ef.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 18 ноября составила 8,68% в годовом выражении после 8,56% на 11 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,73% против 0,55% неделей ранее. "Цены на плодоовощную продукцию изменились на 4,09% при снижении темпов роста цен на картофель и некоторые овощи борщевого набора. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции динамика цен составила 0,42%. Цены на баранину и свинину практически не изменились. Продолжил дешеветь сахар. Динамика цен на молоко и молочную продукцию составила 0,79%, на хлеб и хлебобулочные изделия – 0,34%", - говорится в обзоре. В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,12% против роста на 0,09% неделей ранее. Что касается услуг, темпы роста цен замедлились до 0,25% с 0,38% на фоне удешевление услуг гостиниц и санаториев.
https://1prime.ru/20241120/inflyatsiya-852962353.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0d/846270428_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_8807f7b12981271828fc9aa690b7ace5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, минэкономразвития рф, инфляция в россии, экономика рф
Экономика, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ, инфляция в России, экономика РФ
Инфляция в России на 18 ноября составила 8,68 процента
МЭР: инфляция в России на 18 ноября составила 8,68% в годовом выражении
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Инфляция в России на 18 ноября составила 8,68% в годовом выражении после 8,56% на 11 ноября, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Министерство отмечает, что в сегменте продовольственных товаров на отчетной неделе цены выросли на 0,73% против 0,55% неделей ранее.
"Цены на плодоовощную продукцию изменились на 4,09% при снижении темпов роста цен на картофель и некоторые овощи борщевого набора. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции динамика цен составила 0,42%. Цены на баранину и свинину практически не изменились. Продолжил дешеветь сахар. Динамика цен на молоко и молочную продукцию составила 0,79%, на хлеб и хлебобулочные изделия – 0,34%", - говорится в обзоре.
В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,12% против роста на 0,09% неделей ранее. Что касается услуг, темпы роста цен замедлились до 0,25% с 0,38% на фоне удешевление услуг гостиниц и санаториев.
Инфляция в России за неделю составила 0,37 процента