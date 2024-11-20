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В Россию везут популярный китайский кроссовер в новой версии - 20.11.2024, ПРАЙМ
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В Россию везут популярный китайский кроссовер в новой версии
В Россию везут популярный китайский кроссовер в новой версии - 20.11.2024, ПРАЙМ
В Россию везут популярный китайский кроссовер в новой версии
На российском рынке идет распределение по дилерам обновленных кроссоверов Omoda C5. Об этом сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на директора... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T15:11+0300
2024-11-20T15:37+0300
экономика
авто
россия
кроссоверы
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. На российском рынке идет распределение по дилерам обновленных кроссоверов Omoda C5. Об этом сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на директора розничных продаж АГ "Авилон" Илью Петрова. Отмечается, что модель должна появиться в конце текущего месяца. По данным издания, на обновленном Omoda C5 изменился дизайн решетки радиатора, бампера. Также на него установили более тонкие ходовые огни. Цена обновленного Omoda C5 будет на 4-5% выше дорестайлинговых версий, которые стоят в пределах от 2 319 900 до 3 209 900 рублей, пишет "За рулем".Сейчас на российском рынке продаются модели с турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил и вариатором. Также есть версии с двигателем объемом 1,6 литра мощностью 150 лошадиных сил и семиступенчатым роботом мощностью. При этом у первой версии привод идет на передние колеса, а вторая имеет муфту подключения задней оси.
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авто, россия, кроссоверы
Экономика, Авто, РОССИЯ, кроссоверы
15:11 20.11.2024 (обновлено: 15:37 20.11.2024)
 
В Россию везут популярный китайский кроссовер в новой версии

"ЗР": обновленный кроссовер Omoda C5 появится в продаже в России в конце ноября

© Фото : OmodaАвтомобиль Omoda C5
Автомобиль Omoda C5 - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© Фото : Omoda
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. На российском рынке идет распределение по дилерам обновленных кроссоверов Omoda C5. Об этом сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на директора розничных продаж АГ "Авилон" Илью Петрова.
Отмечается, что модель должна появиться в конце текущего месяца.
По данным издания, на обновленном Omoda C5 изменился дизайн решетки радиатора, бампера. Также на него установили более тонкие ходовые огни.
Цена обновленного Omoda C5 будет на 4-5% выше дорестайлинговых версий, которые стоят в пределах от 2 319 900 до 3 209 900 рублей, пишет "За рулем".
Сейчас на российском рынке продаются модели с турбомотором объемом 1,5 литра мощностью 147 лошадиных сил и вариатором. Также есть версии с двигателем объемом 1,6 литра мощностью 150 лошадиных сил и семиступенчатым роботом мощностью. При этом у первой версии привод идет на передние колеса, а вторая имеет муфту подключения задней оси.
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ЭкономикаАвтоРОССИЯкроссоверы
 
 
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