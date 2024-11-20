https://1prime.ru/20241120/koljuchie-852933306.html
"Колючие" одеяла в поездах дальнего следования заменяют новыми
"Колючие" одеяла в поездах дальнего следования заменяют новыми - 20.11.2024, ПРАЙМ
"Колючие" одеяла в поездах дальнего следования заменяют новыми
"Колючие" одеяла, ватные матрасы и старые подушки в российских поездах дальнего следования встречаются теперь очень редко, их заменяют новыми, заявил в интервью | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T04:20+0300
2024-11-20T04:20+0300
2024-11-20T04:20+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "Колючие" одеяла, ватные матрасы и старые подушки в российских поездах дальнего следования встречаются теперь очень редко, их заменяют новыми, заявил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"Постельное белье, матрасы, подушки и одеяла мы меняем на новые – из современных износостойких и гипоаллергенных материалов. Те, кто часто путешествует поездами, могут подтвердить, что сегодня "колючие" одеяла, ватные матрасы и старые подушки встречаются очень редко, но скоро и их мы заменим на новые", - рассказал Пястолов.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 8.00 мск.
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бизнес, россия, общество , москва, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Федеральная пассажирская компания, РЖД, ФПК
"Колючие" одеяла в поездах дальнего следования заменяют новыми
Глава ФПК Пястолов: "колючие" одеяла, ватные матрасы и подушки в поезд
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "Колючие" одеяла, ватные матрасы и старые подушки в российских поездах дальнего следования встречаются теперь очень редко, их заменяют новыми, заявил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"Постельное белье, матрасы, подушки и одеяла мы меняем на новые – из современных износостойких и гипоаллергенных материалов. Те, кто часто путешествует поездами, могут подтвердить, что сегодня "колючие" одеяла, ватные матрасы и старые подушки встречаются очень редко, но скоро и их мы заменим на новые", - рассказал Пястолов.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 8.00 мск.