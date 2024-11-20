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"Колючие" одеяла в поездах дальнего следования заменяют новыми

"Колючие" одеяла в поездах дальнего следования заменяют новыми - 20.11.2024, ПРАЙМ

"Колючие" одеяла в поездах дальнего следования заменяют новыми

"Колючие" одеяла, ватные матрасы и старые подушки в российских поездах дальнего следования встречаются теперь очень редко, их заменяют новыми, заявил в интервью | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T04:20+0300

2024-11-20T04:20+0300

2024-11-20T04:20+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. "Колючие" одеяла, ватные матрасы и старые подушки в российских поездах дальнего следования встречаются теперь очень редко, их заменяют новыми, заявил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. "Постельное белье, матрасы, подушки и одеяла мы меняем на новые – из современных износостойких и гипоаллергенных материалов. Те, кто часто путешествует поездами, могут подтвердить, что сегодня "колючие" одеяла, ватные матрасы и старые подушки встречаются очень редко, но скоро и их мы заменим на новые", - рассказал Пястолов. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 8.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, общество , москва, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк