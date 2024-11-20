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СМИ выяснили, что снижает эффективность ВСУ - 20.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ выяснили, что снижает эффективность ВСУ
СМИ выяснили, что снижает эффективность ВСУ - 20.11.2024, ПРАЙМ
СМИ выяснили, что снижает эффективность ВСУ
Украинским подразделениям не хватает эффективной коммуникации на фронте, передает издание New York Times со ссылкой на военных. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T16:21+0300
2024-11-20T16:22+0300
спецоперация на украине
всу
коммуникации
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Украинским подразделениям не хватает эффективной коммуникации на фронте, передает издание New York Times со ссылкой на военных. "Эффективная коммуникация также стала проблемой для Украины. Когда подразделения из разных бригад отправляют на помощь, чтобы заполнить бреши на фронте, может произойти сбой", - рассказали в рядах ВСУ. Так, управляющий дронами младший сержант ВСУ объяснил, что при использовании тепловизора для отслеживания движений противника, увидеть форму или опознавательные знаки он не может. В связи с этим он вынужден обращаться к командиру другого батальона, чтобы исключить попадание в сослуживцев. Солдат отметил, что потраченное на установление связи время "не та роскошь, которую военные могут себе позволить".
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всу, коммуникации
Спецоперация на Украине, ВСУ, коммуникации
16:21 20.11.2024 (обновлено: 16:22 20.11.2024)
 
СМИ выяснили, что снижает эффективность ВСУ

NYT: ВСУ не хватает эффективной коммуникации на фронте

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСводная артиллерийская группа спецназа "Ахмат"
Сводная артиллерийская группа спецназа Ахмат - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Украинским подразделениям не хватает эффективной коммуникации на фронте, передает издание New York Times со ссылкой на военных.
"Эффективная коммуникация также стала проблемой для Украины. Когда подразделения из разных бригад отправляют на помощь, чтобы заполнить бреши на фронте, может произойти сбой", - рассказали в рядах ВСУ.
Так, управляющий дронами младший сержант ВСУ объяснил, что при использовании тепловизора для отслеживания движений противника, увидеть форму или опознавательные знаки он не может. В связи с этим он вынужден обращаться к командиру другого батальона, чтобы исключить попадание в сослуживцев. Солдат отметил, что потраченное на установление связи время "не та роскошь, которую военные могут себе позволить".
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