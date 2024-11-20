https://1prime.ru/20241120/kommunikatsiya-852956058.html

СМИ выяснили, что снижает эффективность ВСУ

СМИ выяснили, что снижает эффективность ВСУ - 20.11.2024, ПРАЙМ

СМИ выяснили, что снижает эффективность ВСУ

Украинским подразделениям не хватает эффективной коммуникации на фронте, передает издание New York Times со ссылкой на военных. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T16:21+0300

2024-11-20T16:21+0300

2024-11-20T16:22+0300

спецоперация на украине

всу

коммуникации

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0b/851503354_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d581922c5a20af567f4ffb40211bad6a.jpg

МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Украинским подразделениям не хватает эффективной коммуникации на фронте, передает издание New York Times со ссылкой на военных. "Эффективная коммуникация также стала проблемой для Украины. Когда подразделения из разных бригад отправляют на помощь, чтобы заполнить бреши на фронте, может произойти сбой", - рассказали в рядах ВСУ. Так, управляющий дронами младший сержант ВСУ объяснил, что при использовании тепловизора для отслеживания движений противника, увидеть форму или опознавательные знаки он не может. В связи с этим он вынужден обращаться к командиру другого батальона, чтобы исключить попадание в сослуживцев. Солдат отметил, что потраченное на установление связи время "не та роскошь, которую военные могут себе позволить".

https://1prime.ru/20241120/regiony-852953597.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, коммуникации