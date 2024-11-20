Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Польше призвали скорее закончить конфликт на Украине по одной причине - 20.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20241120/konflikt-852944010.html
В Польше призвали скорее закончить конфликт на Украине по одной причине
В Польше призвали скорее закончить конфликт на Украине по одной причине - 20.11.2024, ПРАЙМ
В Польше призвали скорее закончить конфликт на Украине по одной причине
Польская сторона заинтересована в урегулировании украинского конфликта, поскольку в случае продолжения противостояния Киев может привлечь ее "живую силу",... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T12:00+0300
2024-11-20T12:00+0300
спецоперация на украине
польша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_2c4863962e0a0f24804cd3dd7d087b96.jpg
ВАРШАВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Польская сторона заинтересована в урегулировании украинского конфликта, поскольку в случае продолжения противостояния Киев может привлечь ее "живую силу", подчеркнул кандидат в президенты страны от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен. "Затяжная война истощает украинскую живую силу, а для ведения войны нужны люди. Наиболее вероятным источником привлечения солдат для ведения этой войны являются поляки", - объяснил политик в эфире телеканала Polsat. Именно поэтому, отметил Ментцен, Польша так же заинтересована в окончании конфликта, как и новый американский президент Дональд Трамп, пообещавший решить противоречия Киева и Москвы за 24 часа после вступления в должность.
https://1prime.ru/20241120/oruzhie-852940637.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/07/841260784_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_01917ea1a8ef48c432d4e3a2de64af0e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, дональд трамп
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, Дональд Трамп
12:00 20.11.2024
 
В Польше призвали скорее закончить конфликт на Украине по одной причине

Ментцен: Польше нужно прекращение конфликта на Украине, чтобы Киев не привлек ее солдат

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАРШАВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Польская сторона заинтересована в урегулировании украинского конфликта, поскольку в случае продолжения противостояния Киев может привлечь ее "живую силу", подчеркнул кандидат в президенты страны от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен.
"Затяжная война истощает украинскую живую силу, а для ведения войны нужны люди. Наиболее вероятным источником привлечения солдат для ведения этой войны являются поляки", - объяснил политик в эфире телеканала Polsat.
Именно поэтому, отметил Ментцен, Польша так же заинтересована в окончании конфликта, как и новый американский президент Дональд Трамп, пообещавший решить противоречия Киева и Москвы за 24 часа после вступления в должность.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
"Внезапно": СМИ раскрыли, что Трамп может тайно передать Украине
10:28
 
Спецоперация на УкраинеПОЛЬШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала