https://1prime.ru/20241120/konflikt-852944010.html

В Польше призвали скорее закончить конфликт на Украине по одной причине

В Польше призвали скорее закончить конфликт на Украине по одной причине - 20.11.2024, ПРАЙМ

В Польше призвали скорее закончить конфликт на Украине по одной причине

Польская сторона заинтересована в урегулировании украинского конфликта, поскольку в случае продолжения противостояния Киев может привлечь ее "живую силу",... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T12:00+0300

2024-11-20T12:00+0300

2024-11-20T12:00+0300

спецоперация на украине

польша

дональд трамп

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ВАРШАВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Польская сторона заинтересована в урегулировании украинского конфликта, поскольку в случае продолжения противостояния Киев может привлечь ее "живую силу", подчеркнул кандидат в президенты страны от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен. "Затяжная война истощает украинскую живую силу, а для ведения войны нужны люди. Наиболее вероятным источником привлечения солдат для ведения этой войны являются поляки", - объяснил политик в эфире телеканала Polsat. Именно поэтому, отметил Ментцен, Польша так же заинтересована в окончании конфликта, как и новый американский президент Дональд Трамп, пообещавший решить противоречия Киева и Москвы за 24 часа после вступления в должность.

https://1prime.ru/20241120/oruzhie-852940637.html

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польша, дональд трамп