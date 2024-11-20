https://1prime.ru/20241120/konflikt-852944010.html
В Польше призвали скорее закончить конфликт на Украине по одной причине
В Польше призвали скорее закончить конфликт на Украине по одной причине - 20.11.2024, ПРАЙМ
В Польше призвали скорее закончить конфликт на Украине по одной причине
Польская сторона заинтересована в урегулировании украинского конфликта, поскольку в случае продолжения противостояния Киев может привлечь ее "живую силу",... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T12:00+0300
2024-11-20T12:00+0300
2024-11-20T12:00+0300
спецоперация на украине
польша
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ВАРШАВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Польская сторона заинтересована в урегулировании украинского конфликта, поскольку в случае продолжения противостояния Киев может привлечь ее "живую силу", подчеркнул кандидат в президенты страны от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен. "Затяжная война истощает украинскую живую силу, а для ведения войны нужны люди. Наиболее вероятным источником привлечения солдат для ведения этой войны являются поляки", - объяснил политик в эфире телеканала Polsat. Именно поэтому, отметил Ментцен, Польша так же заинтересована в окончании конфликта, как и новый американский президент Дональд Трамп, пообещавший решить противоречия Киева и Москвы за 24 часа после вступления в должность.
https://1prime.ru/20241120/oruzhie-852940637.html
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польша, дональд трамп
Спецоперация на Украине, ПОЛЬША, Дональд Трамп
В Польше призвали скорее закончить конфликт на Украине по одной причине
Ментцен: Польше нужно прекращение конфликта на Украине, чтобы Киев не привлек ее солдат
ВАРШАВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Польская сторона заинтересована в урегулировании украинского конфликта, поскольку в случае продолжения противостояния Киев может привлечь ее "живую силу", подчеркнул кандидат в президенты страны от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Славомир Ментцен.
"Затяжная война истощает украинскую живую силу, а для ведения войны нужны люди. Наиболее вероятным источником привлечения солдат для ведения этой войны являются поляки", - объяснил политик в эфире телеканала Polsat.
Именно поэтому, отметил Ментцен, Польша так же заинтересована в окончании конфликта, как и новый американский президент Дональд Трамп, пообещавший решить противоречия Киева и Москвы за 24 часа после вступления в должность.
"Внезапно": СМИ раскрыли, что Трамп может тайно передать Украине