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Матвиенко призвала активно развивать легкую промышленность в России - 20.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Матвиенко призвала активно развивать легкую промышленность в России
Матвиенко призвала активно развивать легкую промышленность в России - 20.11.2024, ПРАЙМ
Матвиенко призвала активно развивать легкую промышленность в России
Нужно активно развивать легкую промышленность в России, заявила председатель совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T20:48+0300
2024-11-20T20:48+0300
экономика
россия
валентина матвиенко
легкая промышленность
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – ПРАЙМ. Нужно активно развивать легкую промышленность в России, заявила председатель совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Организованный Межпарламентской ассамблеей СНГ и Совфедом III Международный форум "Содружество моды" проходит 19-20 ноября в Санкт-Петербурге. Матвиенко отметила, что мода — это не только экономическая тема, но и тема эстетического воспитания, продвижения красоты."И вы те люди, которые этим занимаются. А задача власти всех уровней - поддерживать и помогать. В России созданы государственные структуры, которые поддерживают креативную индустрию, продвигают новые проекты... Начинающим предпринимателям, дизайнерам нужна поддержка, и, конечно, задача государственных органов — эту всяческую поддержку оказывать. И нам надо активно развивать нашу легкую промышленность, в России в первую очередь. Пока темпы ее развития оставляют желать лучшего", — сказала спикер Совфеда в ходе встречи с представителями отрасли легкой промышленности и модной индустрии стран СНГ в рамках форума. Она также сообщила, что мероприятие в текущем году собрало более полутора тысяч участников. Международный форум "Содружество моды" объединил на одной площадке представителей промышленных предприятий и модного бизнеса, парламентов, профильных министерств и ведомств, профессиональных ассоциаций, образовательных учреждений из регионов России, а также Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Анголы и других стран.
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россия, валентина матвиенко, легкая промышленность
Экономика, РОССИЯ, Валентина Матвиенко, легкая промышленность
20:48 20.11.2024
 
Матвиенко призвала активно развивать легкую промышленность в России

Матвиенко: необходимо активно развивать легкую промышленность в России

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании Совета законодателей РФ - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – ПРАЙМ. Нужно активно развивать легкую промышленность в России, заявила председатель совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Организованный Межпарламентской ассамблеей СНГ и Совфедом III Международный форум "Содружество моды" проходит 19-20 ноября в Санкт-Петербурге.
Матвиенко отметила, что мода — это не только экономическая тема, но и тема эстетического воспитания, продвижения красоты.
"И вы те люди, которые этим занимаются. А задача власти всех уровней - поддерживать и помогать. В России созданы государственные структуры, которые поддерживают креативную индустрию, продвигают новые проекты... Начинающим предпринимателям, дизайнерам нужна поддержка, и, конечно, задача государственных органов — эту всяческую поддержку оказывать. И нам надо активно развивать нашу легкую промышленность, в России в первую очередь. Пока темпы ее развития оставляют желать лучшего", — сказала спикер Совфеда в ходе встречи с представителями отрасли легкой промышленности и модной индустрии стран СНГ в рамках форума.
Она также сообщила, что мероприятие в текущем году собрало более полутора тысяч участников.
Международный форум "Содружество моды" объединил на одной площадке представителей промышленных предприятий и модного бизнеса, парламентов, профильных министерств и ведомств, профессиональных ассоциаций, образовательных учреждений из регионов России, а также Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Анголы и других стран.
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