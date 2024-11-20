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Матвиенко призвала активно развивать легкую промышленность в России

Матвиенко призвала активно развивать легкую промышленность в России - 20.11.2024, ПРАЙМ

Матвиенко призвала активно развивать легкую промышленность в России

Нужно активно развивать легкую промышленность в России, заявила председатель совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T20:48+0300

2024-11-20T20:48+0300

2024-11-20T20:48+0300

экономика

россия

валентина матвиенко

легкая промышленность

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 ноя – ПРАЙМ. Нужно активно развивать легкую промышленность в России, заявила председатель совета Межпарламентской ассамблеи СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Организованный Межпарламентской ассамблеей СНГ и Совфедом III Международный форум "Содружество моды" проходит 19-20 ноября в Санкт-Петербурге. Матвиенко отметила, что мода — это не только экономическая тема, но и тема эстетического воспитания, продвижения красоты."И вы те люди, которые этим занимаются. А задача власти всех уровней - поддерживать и помогать. В России созданы государственные структуры, которые поддерживают креативную индустрию, продвигают новые проекты... Начинающим предпринимателям, дизайнерам нужна поддержка, и, конечно, задача государственных органов — эту всяческую поддержку оказывать. И нам надо активно развивать нашу легкую промышленность, в России в первую очередь. Пока темпы ее развития оставляют желать лучшего", — сказала спикер Совфеда в ходе встречи с представителями отрасли легкой промышленности и модной индустрии стран СНГ в рамках форума. Она также сообщила, что мероприятие в текущем году собрало более полутора тысяч участников. Международный форум "Содружество моды" объединил на одной площадке представителей промышленных предприятий и модного бизнеса, парламентов, профильных министерств и ведомств, профессиональных ассоциаций, образовательных учреждений из регионов России, а также Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Анголы и других стран.

https://1prime.ru/20241119/minselkhoz-852921288.html

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россия, валентина матвиенко, легкая промышленность