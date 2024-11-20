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Не продавать, а запасать: чем наполнят опустевшие ТЦ

Не продавать, а запасать: чем наполнят опустевшие ТЦ - 20.11.2024, ПРАЙМ

Не продавать, а запасать: чем наполнят опустевшие ТЦ

В 2022 году производственный бизнес оказался в сложном положении: резко ужесточились западные санкции, нарушились импортные поставки, используемые в... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T08:00+0300

2024-11-20T08:00+0300

2024-11-20T08:00+0300

мнения аналитиков

рынок недвижимости

продажа недвижимости

сделки с недвижимостью

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. В 2022 году производственный бизнес оказался в сложном положении: резко ужесточились западные санкции, нарушились импортные поставки, используемые в производственных цепочках. Помощь бюджета в большей степени затронула высокотехнологичные отрасли, такие как производство микроэлектроники. Поддержку также получили металлообработка и химическая промышленность.В основном средства пошли на рост заработных плат, привлечение кадров, закупку оборудования и модернизацию производств. Резкого расширения уже существующих строительных программ и ввода в строй новых производственных зданий не произошло: производственники дозагрузили ранее недозагруженные мощности, а также во многих регионах были вновь введены в строй советские производственные корпуса, которые после ремонта снова заработали на множестве предприятий.Промышленная ипотека как решение для бизнесаПрограмма промышленной ипотеки стартовала осенью 2022 года. На начальном этапе она включала выдачу кредитов бизнесу на приобретение недвижимости. Кредитный лимит был установлен в пределах до 500 млн рублей, срок – до 7 лет. Ставка варьировалась: стандартная – 5% годовых, для инновационных технологических компаний – 3%.Эта ипотека в большей степени оказалась востребованной у производителей гражданского сектора и стала действенным инструментом поддержки отечественных промышленных предприятий и других секторов экономики. И в конце 2023 года Минпромторг предложил повысить максимальный размер займа по программе промышленной ипотеки до 1,5 млрд рублей, а срок – до 10 лет. При этом ещё в апреле 2023 года целями получения кредита стали не только покупка недвижимости, но также её строительство и модернизация.Однако в связи с увеличением ключевой ставки ЦБ рассмотрение расширения механизма промышленной ипотеки было признано нецелесообразным, пока та не снизится до значений первого полугодия 2023 года. И вместо ожидаемых льгот потенциальные заёмщики получили "плавающие" ставки по промышленной ипотеке, то есть процент по кредиту увеличивается на размер разницы между ключевой ставкой и 10%. При этом пересчёт ставки производится на дату выплаты процентов по ипотечному договору.Претендовать на кредит теперь могут предприятия с выручкой не более 2 млрд рублей в год, а также технологические компании с выручкой не более 4 млрд рублей в год. Обязательно также, чтобы у юридического лица не было акционера, владеющего половиной акций, с годовым доходом свыше 2 млрд рублей (4 млрд – для технологических компаний).В этих условиях банки рискуют столкнуться с недокомпенсацией государством разницы между льготной и рыночной ставками, что влечёт за собой финансовые потери.Такие перемены могут достаточно сильно охладить интерес к промышленной ипотеке как со стороны клиентов, так и со стороны финансовых организаций. Тут, впрочем, может сработать тенденция "охлаждение спроса влияет на цены в сторону их снижения". И лучший вариант к началу зимы 2024-2025 годов – подождать, когда это произойдет.Хочешь жить ― умей подстроитьсяСнижение доступности промышленной ипотеки заставляет предпринимателей искать новые решения. К примеру, торговые центры, опустевшие после ухода из России некоторых брендов, как показывает практика, подходят для работы в совершенно неожиданном для себя профиле. Так, ещё в сентябре 2023 года три ижевских ТЦ были перепрофилированы под цеха для сборки дронов. 1990-е с точностью до наоборот: тогда закрывались заводы, а торговые центры открывались.Спрос на офисы в 2023 году показывал рекорды, что отражает высокую деловую активность. И в 2024 году он остается высоким. При этом на рынке есть большой сегмент офисов в зданиях, которые не являются только бизнес-центрами и несут много других функций, в том числе в жилых постройках.Востребованность складов выросла с января 2023 года. Так, в ноябре 2022 года количество объявлений о продаже складских помещений в РФ оказалось на 24,4% больше в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Но уже в 2023 году на рынке резко вырос спрос, что можно связать с необходимостью бизнеса, как производственного, так и торгового, в создании запасов. Из-за санкций предприниматели стали больше учитывать риски срыва или задержек поставок. Когда поставки нерегулярны и необходимо приобретать всё заранее, а далее хранить. Общее количество приобретённых и арендованных складских площадей в РФ составило свыше 6 млн кв. м за 2023 год. Это в 2,5 раза больше показателей 2022 года и максимум за всю историю складского рынка. К ноябрю 2024 года на рынке представлено примерно 16 000 предложений, но, стоит отметить, что значительная часть этих складов подходит и для размещения различных производств.Автор: Марина Триандофилиди, основатель и СЕО агентства недвижимости TriA

https://1prime.ru/20241106/investitsii-852637123.html

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Марина Триандофилиди https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/03/851947568_0:112:439:551_100x100_80_0_0_ec1a3dcc3ba03c806de9a138d151f063.png

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Марина Триандофилиди https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/03/851947568_0:112:439:551_100x100_80_0_0_ec1a3dcc3ba03c806de9a138d151f063.png

мнения аналитиков, рынок недвижимости, продажа недвижимости, сделки с недвижимостью