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Россия за десять месяцев нарастила поставки нефти в Китай
Россия за десять месяцев нарастила поставки нефти в Китай - 20.11.2024, ПРАЙМ
Россия за десять месяцев нарастила поставки нефти в Китай
Россия за первые десять месяцев года поставила в Китай 90,427 миллиона тонн нефти на 52,794 миллиарда долларов, что на 2,2% превышает показатели прошлого года,... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T08:41+0300
2024-11-20T08:41+0300
2024-11-20T08:41+0300
нефть
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ПЕКИН, 20 ноя – ПРАЙМ. Россия за первые десять месяцев года поставила в Китай 90,427 миллиона тонн нефти на 52,794 миллиарда долларов, что на 2,2% превышает показатели прошлого года, следует из данных, опубликованных в среду китайским главным таможенным управлением. За аналогичный период прошлого года Китай закупил в России 88,461 миллиона тонн нефти на 49,613 миллиарда долларов. В стоимостном выражении рост поставок за первые девять месяцев составил 10,44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отдельно в октябре Китай закупил в России 9,82 миллиона тонн нефти на 4,65 миллиарда долларов. Россия уже много лет подряд остаётся крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году.
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нефть, китай, поставки
Нефть, КИТАЙ, Энергетика, поставки
Россия за десять месяцев нарастила поставки нефти в Китай
РФ в январе-октябре нарастила поставки нефти в Китай на 2,2%, до 90,4 млн тонн
ПЕКИН, 20 ноя – ПРАЙМ. Россия за первые десять месяцев года поставила в Китай 90,427 миллиона тонн нефти на 52,794 миллиарда долларов, что на 2,2% превышает показатели прошлого года, следует из данных, опубликованных в среду китайским главным таможенным управлением.
За аналогичный период прошлого года Китай закупил в России 88,461 миллиона тонн нефти на 49,613 миллиарда долларов.
В стоимостном выражении рост поставок за первые девять месяцев составил 10,44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Отдельно в октябре Китай закупил в России 9,82 миллиона тонн нефти на 4,65 миллиарда долларов.
В РЖД оценили срок службы пассажирских вагонов
Россия уже много лет подряд остаётся крупным поставщиком сырой нефти в Китай: согласно официальным статистическим данным, в 2023 году Китай импортировал из России 107 миллионов тонн нефти, что на 24% больше, чем в 2022 году.