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Венгрия назвала условие отказа от покупки российской нефти

Венгрия назвала условие отказа от покупки российской нефти - 20.11.2024, ПРАЙМ

Венгрия назвала условие отказа от покупки российской нефти

Венгерская нефтегазовая компания MOL не будет отказываться от российской нефти и заменять ее на другую на своих нефтеперерабатывающих заводах, если не получит... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T17:21+0300

2024-11-20T17:21+0300

2024-11-20T17:26+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL не будет отказываться от российской нефти и заменять ее на другую на своих нефтеперерабатывающих заводах, если не получит финансовой поддержки от ЕС до конца 2026 года, заявил управляющий директор MOL Дьёрдь Бача. Ранее вице-президент MOL по стратегии и устойчивому развитию Виктор Сверла заявил, что компания ожидает, что ее НПЗ в Венгрии и Словакии смогут перейти на переработку с российской нефти на нероссийскую к концу 2026 года, на год позже, чем планировалось, поскольку возникли сложности в реализации проектов. "НПЗ Венгрии могут быть готовы работать без российской нефти к концу 2026 года... Но для этого потребуются деньги ЕС", - сказал Бача газете Politico. По его словам, с учетом технологических сложностей и стоимости адаптации НПЗ для переработки других видов нефти в размере "500 миллионов долларов", ЕС должен помочь "парой сотен миллионов", тогда как в настоящее время Венгрия "получает ноль, поскольку это переработка, и она не имеет права на какую-либо помощь от ЕС". Бача отметил, что MOL работает над диверсификацией "в своем темпе", однако опасается, что ЕС резко сократит срок венгерского исключения до того, как Будапешт найдет "долгосрочные конкурентоспособные источники нефти". В настоящее время у MOL до июня 2025 года действует долгосрочный контракт с "Лукойлом", который венгерская сторона хотела бы продлить, если "это будет юридически осуществимо", отметил Бача. Ранее MOL заявила, что с 9 сентября 2024 года в силу вступает новое соглашение по транзиту нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность - начиная с белорусско-украинской границы. Эта мера была принята после того, как Украина в июле сделала невозможным транзит нефти от компании "Лукойл" через свою территорию. Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя. Запрет на поставки российских нефтепродуктов был одобрен ЕС в рамках антироссийских санкций. Чехия, Словакия и Венгрия были временно освобождены от санкций, чтобы за это время обеспечить поставки нефти из других источников. MOL Group - интегрированная международная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Будапеште, Венгрия. Основана в 1991 году. Работает в более чем 30 странах, штат компании составляет 25 тысяч сотрудников.

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нефть, венгрия, россия, ес