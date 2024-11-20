Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Венгрия назвала условие отказа от покупки российской нефти - 20.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241120/neft-852958782.html
Венгрия назвала условие отказа от покупки российской нефти
Венгрия назвала условие отказа от покупки российской нефти - 20.11.2024, ПРАЙМ
Венгрия назвала условие отказа от покупки российской нефти
Венгерская нефтегазовая компания MOL не будет отказываться от российской нефти и заменять ее на другую на своих нефтеперерабатывающих заводах, если не получит... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T17:21+0300
2024-11-20T17:26+0300
энергетика
нефть
венгрия
россия
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/67/841266755_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_d805272ab55415e125a3720cfce6eece.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL не будет отказываться от российской нефти и заменять ее на другую на своих нефтеперерабатывающих заводах, если не получит финансовой поддержки от ЕС до конца 2026 года, заявил управляющий директор MOL Дьёрдь Бача. Ранее вице-президент MOL по стратегии и устойчивому развитию Виктор Сверла заявил, что компания ожидает, что ее НПЗ в Венгрии и Словакии смогут перейти на переработку с российской нефти на нероссийскую к концу 2026 года, на год позже, чем планировалось, поскольку возникли сложности в реализации проектов. "НПЗ Венгрии могут быть готовы работать без российской нефти к концу 2026 года... Но для этого потребуются деньги ЕС", - сказал Бача газете Politico. По его словам, с учетом технологических сложностей и стоимости адаптации НПЗ для переработки других видов нефти в размере "500 миллионов долларов", ЕС должен помочь "парой сотен миллионов", тогда как в настоящее время Венгрия "получает ноль, поскольку это переработка, и она не имеет права на какую-либо помощь от ЕС". Бача отметил, что MOL работает над диверсификацией "в своем темпе", однако опасается, что ЕС резко сократит срок венгерского исключения до того, как Будапешт найдет "долгосрочные конкурентоспособные источники нефти". В настоящее время у MOL до июня 2025 года действует долгосрочный контракт с "Лукойлом", который венгерская сторона хотела бы продлить, если "это будет юридически осуществимо", отметил Бача. Ранее MOL заявила, что с 9 сентября 2024 года в силу вступает новое соглашение по транзиту нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность - начиная с белорусско-украинской границы. Эта мера была принята после того, как Украина в июле сделала невозможным транзит нефти от компании "Лукойл" через свою территорию. Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя. Запрет на поставки российских нефтепродуктов был одобрен ЕС в рамках антироссийских санкций. Чехия, Словакия и Венгрия были временно освобождены от санкций, чтобы за это время обеспечить поставки нефти из других источников. MOL Group - интегрированная международная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Будапеште, Венгрия. Основана в 1991 году. Работает в более чем 30 странах, штат компании составляет 25 тысяч сотрудников.
https://1prime.ru/20241120/birzha-852957827.html
https://1prime.ru/20241120/rzhd-852957416.html
венгрия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/67/841266755_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1fa7a1c1615cc4f5899d42cc16e4b48f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венгрия, россия, ес
Энергетика, Нефть, ВЕНГРИЯ, РОССИЯ, ЕС
17:21 20.11.2024 (обновлено: 17:26 20.11.2024)
 
Венгрия назвала условие отказа от покупки российской нефти

Венгерская MOL не заменит российскую нефть на другую без финансирования от ЕС

CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace FlagsБудапешт, Венгрия
Будапешт, Венгрия - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
CC BY-SA 2.0 / Danny Navarro / Royal Palace Flags
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL не будет отказываться от российской нефти и заменять ее на другую на своих нефтеперерабатывающих заводах, если не получит финансовой поддержки от ЕС до конца 2026 года, заявил управляющий директор MOL Дьёрдь Бача.
Ранее вице-президент MOL по стратегии и устойчивому развитию Виктор Сверла заявил, что компания ожидает, что ее НПЗ в Венгрии и Словакии смогут перейти на переработку с российской нефти на нероссийскую к концу 2026 года, на год позже, чем планировалось, поскольку возникли сложности в реализации проектов.
"НПЗ Венгрии могут быть готовы работать без российской нефти к концу 2026 года... Но для этого потребуются деньги ЕС", - сказал Бача газете Politico.
По его словам, с учетом технологических сложностей и стоимости адаптации НПЗ для переработки других видов нефти в размере "500 миллионов долларов", ЕС должен помочь "парой сотен миллионов", тогда как в настоящее время Венгрия "получает ноль, поскольку это переработка, и она не имеет права на какую-либо помощь от ЕС".
Книга заявок в ходе размещения Элемента покрыта с переподпиской - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
Эксперт назвал преимущества прямого доступа страховщиков России к бирже
17:04
Бача отметил, что MOL работает над диверсификацией "в своем темпе", однако опасается, что ЕС резко сократит срок венгерского исключения до того, как Будапешт найдет "долгосрочные конкурентоспособные источники нефти".
В настоящее время у MOL до июня 2025 года действует долгосрочный контракт с "Лукойлом", который венгерская сторона хотела бы продлить, если "это будет юридически осуществимо", отметил Бача.
Ранее MOL заявила, что с 9 сентября 2024 года в силу вступает новое соглашение по транзиту нефти из России в Европу через Украину, в соответствии с которым MOL получает нефть в собственность - начиная с белорусско-украинской границы. Эта мера была принята после того, как Украина в июле сделала невозможным транзит нефти от компании "Лукойл" через свою территорию. Сийярто позже назвал подтвержденным тот факт, что остановка транзита координировалась из Брюсселя.
Запрет на поставки российских нефтепродуктов был одобрен ЕС в рамках антироссийских санкций. Чехия, Словакия и Венгрия были временно освобождены от санкций, чтобы за это время обеспечить поставки нефти из других источников.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
РЖД ожидают снижения погрузки по итогам 2024 года
16:50
MOL Group - интегрированная международная нефтегазовая компания со штаб-квартирой в Будапеште, Венгрия. Основана в 1991 году. Работает в более чем 30 странах, штат компании составляет 25 тысяч сотрудников.
 
ЭнергетикаНефтьВЕНГРИЯРОССИЯЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала