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"Циан" отметил рост цен в новостройках даже без льготной ипотеки

"Циан" отметил рост цен в новостройках даже без льготной ипотеки - 20.11.2024, ПРАЙМ

"Циан" отметил рост цен в новостройках даже без льготной ипотеки

Цены на квартиры в новостройках в крупных российских городах продолжают расти даже без льготной ипотеки, за последний месяц "квадрат" в среднем подорожал в них... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T11:03+0300

2024-11-20T11:03+0300

2024-11-20T11:03+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Цены на квартиры в новостройках в крупных российских городах продолжают расти даже без льготной ипотеки, за последний месяц "квадрат" в среднем подорожал в них на 1,7%, - до 156 тысяч, подсчитали в "Циане". "Положительная динамика сохраняется в большинстве крупнейших городов - на 1% и более выросли цены в 23 локациях из 36 анализируемых. Причем в ряде городов рост был нестандартно сильным для последних месяцев – +9% в Севастополе, +4% в Ижевске и Набережных Челнах, более 3% в Уфе, Воронеже, Иркутске, Ростове-на-Дону и Ульяновске. Лишь в трех городах - Ярославле, Оренбурге и Челябинске - за последний месяц "квадрат" стал немного дешевле", – говорится в сообщении компании. Как указывается в нем, на фоне завершения с июля массовой льготной ипотеки на рынке новостроек стало больше скидок, в связи с чем средние цены могли перестать увеличиваться или даже перейти к снижению, но этого не произошло. Аналитики "Циана" объясняют это тем, что, во-первых, скидки точечные и относительно небольшие по размеру, так как девелоперы пока не готовы к массовому снижению цен. К тому же, в сентябре-ноябре активность на рынке частично восстановилась относительно минимумов августа, что позволило застройщикам несколько снизить активность по предоставлению скидок. Во-вторых, на рынке слабая активность по выводу в продажу новых проектов, а, значит, предложение медленнее пополняется дешевыми лотами - проекты на этапе котлована обычно дешевле. В-третьих, по-прежнему растет себестоимость строительства за счет подорожания материалов, расходов на рабочую силу, дорогого проектного финансирования, указывают в компании. По ее данным, после завершения льготной ипотеки и ужесточения условий по другим программам к августу фактический спрос на рынке новостроек просел примерно на 35-40%. В сентябре наблюдался восстановительный рост продаж на 20-25%. Продажи в октябре были на уровне сентябрьских – в Московском регионе прошло на 4% меньше сделок, в агломерации Санкт-Петербурга – на 1% больше, в других локациях - на 5% меньше. При этом, в денежном выражении рынок даже немного подрос – явного снижения цен нет, а спрос смещается в сторону более дорогих проектов, где меньше зависимость от ставок по ипотеке, отмечается в сообщении. "Сезонные факторы должны обеспечить в четвертом квартале рост числа сделок на 15-20% от сложившихся уровней. Застройщики будут и дальше поддерживать активность на рынке скидками и собственными программами субсидирования ставки, при этом скидки и акции будут продолжать носить точечный характер. В таких условиях цены будут и дальше медленно увеличиваться", – прогнозируют специалисты "Циана".

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россия, циан, ипотека