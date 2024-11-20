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Чешский НПЗ начнет получать сырье из Ирака и Гайаны
Чешский НПЗ начнет получать сырье из Ирака и Гайаны - 20.11.2024, ПРАЙМ
Чешский НПЗ начнет получать сырье из Ирака и Гайаны
Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в чешском городе Литвинове, ныне работающий на российской нефти, с июля 2025 года начнет получать сырье из Ирака и Гайаны,... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T01:48+0300
2024-11-20T01:48+0300
2024-11-20T01:48+0300
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ПРАГА, 20 ноя – ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в чешском городе Литвинове, ныне работающий на российской нефти, с июля 2025 года начнет получать сырье из Ирака и Гайаны, сообщил во вторник журналистам спецпредставитель правительства по энергетической безопасности Вацлав Бартушка.
"Увеличение протяженности и мощности европейского трубопровода TAL+ предполагается к концу первой половины 2025 года. Контракты у владельца двух чешских НПЗ, польской компании PKN Orlen, на получение нефти из РФ истекают в июне. Это означает, что мы можем с июля брать нефть из других стран. Один из чешских НПЗ, в городе Кралупы-над-Влтавой (на западе страны) еще с 1990-х годов перерабатывает нефть из Азербайджана и Казахстана. А второй НПЗ, в городе Дитвинове (тоже на западе страны), до сих пор работавший на российском сырье, теперь перейдет на смесь из иракской и гайанской нефти", - сказал Бартушка.
В Чехии ежегодно перерабатывается от 7 до 7,5 миллиона тонн нефти, из которых от 5 до 5,5 миллиона тонн приходится на тяжелую нефть, доминирующим поставщиком которой до сих пор являлась Россия. После начала конфликта на Украине ЕС ввел санкции на импорт нефти из РФ, однако для Чехии, Словакии и Венгрии было сделано временное исключение, добавил Бартушка.
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нефть, финансы, рф, чехия, ирак, нпз, ес
Энергетика, Нефть, Финансы, РФ, ЧЕХИЯ, ИРАК, НПЗ, ЕС
Чешский НПЗ начнет получать сырье из Ирака и Гайаны
Нефтеперерабатывающий завод в Чехии начнет получать сырье из Ирака и Гайаны
ПРАГА, 20 ноя – ПРАЙМ. Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в чешском городе Литвинове, ныне работающий на российской нефти, с июля 2025 года начнет получать сырье из Ирака и Гайаны, сообщил во вторник журналистам спецпредставитель правительства по энергетической безопасности Вацлав Бартушка.
"Увеличение протяженности и мощности европейского трубопровода TAL+ предполагается к концу первой половины 2025 года. Контракты у владельца двух чешских НПЗ, польской компании PKN Orlen, на получение нефти из РФ истекают в июне. Это означает, что мы можем с июля брать нефть из других стран. Один из чешских НПЗ, в городе Кралупы-над-Влтавой (на западе страны) еще с 1990-х годов перерабатывает нефть из Азербайджана и Казахстана. А второй НПЗ, в городе Дитвинове (тоже на западе страны), до сих пор работавший на российском сырье, теперь перейдет на смесь из иракской и гайанской нефти", - сказал Бартушка.
В Чехии ежегодно перерабатывается от 7 до 7,5 миллиона тонн нефти, из которых от 5 до 5,5 миллиона тонн приходится на тяжелую нефть, доминирующим поставщиком которой до сих пор являлась Россия. После начала конфликта на Украине ЕС ввел санкции на импорт нефти из РФ, однако для Чехии, Словакии и Венгрии было сделано временное исключение, добавил Бартушка.