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Парк пассажирских вагонов ФПК "помолодел" за 10 лет

Парк пассажирских вагонов ФПК "помолодел" за 10 лет - 20.11.2024, ПРАЙМ

Парк пассажирских вагонов ФПК "помолодел" за 10 лет

Парк пассажирских вагонов Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) "помолодел" за 10 лет, сейчас средний возраст вагонов составляет 17,5 лет,... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T03:21+0300

2024-11-20T03:21+0300

2024-11-20T03:21+0300

бизнес

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Парк пассажирских вагонов Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) "помолодел" за 10 лет, сейчас средний возраст вагонов составляет 17,5 лет, следует из слов гендиректора компании Владимира Пястолова. Согласно годовому отчету ФПК, на конец 2014 года средний возраст вагонов составлял 19,2 года. "Наш парк насчитывает почти 16,5 тысячи вагонов, в том числе – более тысячи двухэтажных. Средний возраст вагонов составляет 17,5 лет, а с учетом обновления при капитально-восстановительном ремонте – 12,8 лет", - сказал Пястолов в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России". Основную массу парка ФПК составляют купейные и плацкартные вагоны, есть вагоны с местами для сидения, СВ, люкс, вагоны-рестораны и вагоны-бистро и другие. "Также есть багажные, служебные и служебно-технические. Для перевозки транспортных средств у нас есть вагоны-автомобилевозы", - перечислил глава компании. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, федеральная пассажирская компания, фпк, ржд