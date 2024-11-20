https://1prime.ru/20241120/park-852932681.html
Парк пассажирских вагонов ФПК "помолодел" за 10 лет
Парк пассажирских вагонов ФПК "помолодел" за 10 лет - 20.11.2024, ПРАЙМ
Парк пассажирских вагонов ФПК "помолодел" за 10 лет
Парк пассажирских вагонов Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) "помолодел" за 10 лет, сейчас средний возраст вагонов составляет 17,5 лет,... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T03:21+0300
2024-11-20T03:21+0300
2024-11-20T03:21+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Парк пассажирских вагонов Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) "помолодел" за 10 лет, сейчас средний возраст вагонов составляет 17,5 лет, следует из слов гендиректора компании Владимира Пястолова.
Согласно годовому отчету ФПК, на конец 2014 года средний возраст вагонов составлял 19,2 года.
"Наш парк насчитывает почти 16,5 тысячи вагонов, в том числе – более тысячи двухэтажных. Средний возраст вагонов составляет 17,5 лет, а с учетом обновления при капитально-восстановительном ремонте – 12,8 лет", - сказал Пястолов в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России".
Основную массу парка ФПК составляют купейные и плацкартные вагоны, есть вагоны с местами для сидения, СВ, люкс, вагоны-рестораны и вагоны-бистро и другие.
"Также есть багажные, служебные и служебно-технические. Для перевозки транспортных средств у нас есть вагоны-автомобилевозы", - перечислил глава компании.
Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
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Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Федеральная пассажирская компания, ФПК, РЖД
Парк пассажирских вагонов ФПК "помолодел" за 10 лет
Пястолов: парк пассажирских вагонов ФПК "помолодел" за 10 лет
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Парк пассажирских вагонов Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) "помолодел" за 10 лет, сейчас средний возраст вагонов составляет 17,5 лет, следует из слов гендиректора компании Владимира Пястолова.
Согласно годовому отчету ФПК, на конец 2014 года средний возраст вагонов составлял 19,2 года.
"Наш парк насчитывает почти 16,5 тысячи вагонов, в том числе – более тысячи двухэтажных. Средний возраст вагонов составляет 17,5 лет, а с учетом обновления при капитально-восстановительном ремонте – 12,8 лет", - сказал Пястолов в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России".
Основную массу парка ФПК составляют купейные и плацкартные вагоны, есть вагоны с местами для сидения, СВ, люкс, вагоны-рестораны и вагоны-бистро и другие.
"Также есть багажные, служебные и служебно-технические. Для перевозки транспортных средств у нас есть вагоны-автомобилевозы", - перечислил глава компании.
Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.