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В Кремле обвинили администрацию Байдена в продолжении конфликта на Украине
В Кремле обвинили администрацию Байдена в продолжении конфликта на Украине - 20.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле обвинили администрацию Байдена в продолжении конфликта на Украине
Администрация Джо Байдена, срок президентства которого подходит к концу, полностью привержена продолжению войны на Украине и сделает все возможное для этого в... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T12:09+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Администрация Джо Байдена, срок президентства которого подходит к концу, полностью привержена продолжению войны на Украине и сделает все возможное для этого в оставшееся время. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В целом, если исходить из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, то они полностью привержены продолжению войны на Украине. Делают для этого все возможное за оставшееся время", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Ранее газета New York Times сообщила, что Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для ударов по России. Если разрешение будет принято и передано Киеву, это приведет к новому витку напряжения. Президент России Владимир Путин отметил, что прямое участие западных стран в украинском конфликте изменит его суть, и Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из угроз.
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россия, сша, дмитрий песков, джо байден
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков, Джо Байден
В Кремле обвинили администрацию Байдена в продолжении конфликта на Украине
Песков: администрация Байдена полностью привержена продолжению войны на Украине
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Администрация Джо Байдена, срок президентства которого подходит к концу, полностью привержена продолжению войны на Украине и сделает все возможное для этого в оставшееся время. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В целом, если исходить из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, то они полностью привержены продолжению войны на Украине. Делают для этого все возможное за оставшееся время", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.
Ранее газета New York Times сообщила, что Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для ударов по России. Если разрешение будет принято и передано Киеву, это приведет к новому витку напряжения. Президент России Владимир Путин отметил, что прямое участие западных стран в украинском конфликте изменит его суть, и Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из угроз.
СМИ: Байден разрешил поставки нового оружия из-за продвижения ВС России