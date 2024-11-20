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Пленный рассказал, зачем ВСУ бьют по своим солдатам
Пленный рассказал, зачем ВСУ бьют по своим солдатам - 20.11.2024, ПРАЙМ
Пленный рассказал, зачем ВСУ бьют по своим солдатам
Военнопленный украинец рассказал, что ВСУ атакуют своих же солдат дронами с боеприпасами, чтобы меньшее количество людей было захвачено в плен российскими... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T10:44+0300
2024-11-20T10:44+0300
2024-11-20T10:44+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Военнопленный украинец рассказал, что ВСУ атакуют своих же солдат дронами с боеприпасами, чтобы меньшее количество людей было захвачено в плен российскими войсками."Пришел взводный, сказал, что едем менять ребят, собрал 12 человек ... Выносили раненых. Позицией это было трудно назвать, потому что там было несколько окопов на глубину сапёрной лопатки, и всё. Потом начался обстрел, штурманули позицию сзади. С миномётов. Были даже несколько сбросов с украинской стороны, для того, чтобы меньше было пленных с нашей стороны", - рассказал пленный военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Рафалюк, видео публикует Минобороны России.Он также заявил, что обучение новобранцев в Ровно проводят списанные по состоянию здоровья украинские военные, которым по предписанию запрещено брать в руки оружие. "Наверное, из-за психических расстройств", - предположил Рафалюк.
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всу, пленные, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, пленные, УКРАИНА
Пленный рассказал, зачем ВСУ бьют по своим солдатам
Пленный: ВСУ бьет по своим, чтобы меньше солдат были захвачены РФ под Курском
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Военнопленный украинец рассказал, что ВСУ атакуют своих же солдат дронами с боеприпасами, чтобы меньшее количество людей было захвачено в плен российскими войсками.
"Пришел взводный, сказал, что едем менять ребят, собрал 12 человек ... Выносили раненых. Позицией это было трудно назвать, потому что там было несколько окопов на глубину сапёрной лопатки, и всё. Потом начался обстрел, штурманули позицию сзади. С миномётов. Были даже несколько сбросов с украинской стороны, для того, чтобы меньше было пленных с нашей стороны", - рассказал пленный военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Рафалюк, видео публикует Минобороны России.
Он также заявил, что обучение новобранцев в Ровно проводят списанные по состоянию здоровья украинские военные, которым по предписанию запрещено брать в руки оружие. "Наверное, из-за психических расстройств", - предположил Рафалюк.
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