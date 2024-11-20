https://1prime.ru/20241120/plennyy-852941311.html

Пленный рассказал, зачем ВСУ бьют по своим солдатам

Пленный рассказал, зачем ВСУ бьют по своим солдатам - 20.11.2024, ПРАЙМ

Пленный рассказал, зачем ВСУ бьют по своим солдатам

Военнопленный украинец рассказал, что ВСУ атакуют своих же солдат дронами с боеприпасами, чтобы меньшее количество людей было захвачено в плен российскими... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T10:44+0300

2024-11-20T10:44+0300

2024-11-20T10:44+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Военнопленный украинец рассказал, что ВСУ атакуют своих же солдат дронами с боеприпасами, чтобы меньшее количество людей было захвачено в плен российскими войсками."Пришел взводный, сказал, что едем менять ребят, собрал 12 человек ... Выносили раненых. Позицией это было трудно назвать, потому что там было несколько окопов на глубину сапёрной лопатки, и всё. Потом начался обстрел, штурманули позицию сзади. С миномётов. Были даже несколько сбросов с украинской стороны, для того, чтобы меньше было пленных с нашей стороны", - рассказал пленный военнослужащий 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Рафалюк, видео публикует Минобороны России.Он также заявил, что обучение новобранцев в Ровно проводят списанные по состоянию здоровья украинские военные, которым по предписанию запрещено брать в руки оружие. "Наверное, из-за психических расстройств", - предположил Рафалюк.

https://1prime.ru/20241120/peregovory-852939567.html

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всу, пленные, украина