https://1prime.ru/20241120/rakety-852942495.html

"Безрассудны и одиозны": в США дали России неожиданный совет по ATACMS

"Безрассудны и одиозны": в США дали России неожиданный совет по ATACMS - 20.11.2024, ПРАЙМ

"Безрассудны и одиозны": в США дали России неожиданный совет по ATACMS

Москве стоит игнорировать решение американской администрации Джо Байдена по ударам дальнобойными ракетами ATACMS и полностью сосредоточиться на достижении... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T11:10+0300

2024-11-20T11:10+0300

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вооружения

ракеты atacms

джо байден

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Москве стоит игнорировать решение американской администрации Джо Байдена по ударам дальнобойными ракетами ATACMS и полностью сосредоточиться на достижении поставленных целей в спецоперации, передает издание Strategic Culture."Действия Байдена безрассудны, предосудительны и одиозны. <…> Провокационный жест скорее символичен, чем является реальной угрозой", - подчеркнули авторы статьи.Кроме того, истинная цель подобного решения - провокация России на необдуманный ответный удар по Штатам и Североатлантическому альянсу, который приведет к росту эскалации и увеличению прибыли западных производителей оружия.

https://1prime.ru/20241120/oruzhie-852940637.html

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ракеты atacms, джо байден, россия