Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Безрассудны и одиозны": в США дали России неожиданный совет по ATACMS - 20.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241120/rakety-852942495.html
"Безрассудны и одиозны": в США дали России неожиданный совет по ATACMS
"Безрассудны и одиозны": в США дали России неожиданный совет по ATACMS - 20.11.2024, ПРАЙМ
"Безрассудны и одиозны": в США дали России неожиданный совет по ATACMS
Москве стоит игнорировать решение американской администрации Джо Байдена по ударам дальнобойными ракетами ATACMS и полностью сосредоточиться на достижении... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T11:10+0300
2024-11-20T11:12+0300
вооружения
ракеты atacms
джо байден
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851557619_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23f5f1205643e40c83185c7d437c1ec2.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Москве стоит игнорировать решение американской администрации Джо Байдена по ударам дальнобойными ракетами ATACMS и полностью сосредоточиться на достижении поставленных целей в спецоперации, передает издание Strategic Culture."Действия Байдена безрассудны, предосудительны и одиозны. &lt;…&gt; Провокационный жест скорее символичен, чем является реальной угрозой", - подчеркнули авторы статьи.Кроме того, истинная цель подобного решения - провокация России на необдуманный ответный удар по Штатам и Североатлантическому альянсу, который приведет к росту эскалации и увеличению прибыли западных производителей оружия.
https://1prime.ru/20241120/oruzhie-852940637.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/0d/851557619_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b195f85cc20759f481a58e17749f5e5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ракеты atacms, джо байден, россия
Вооружения, ракеты ATACMS, Джо Байден, РОССИЯ
11:10 20.11.2024 (обновлено: 11:12 20.11.2024)
 
"Безрассудны и одиозны": в США дали России неожиданный совет по ATACMS

SC: России следует игнорировать решение Байдена по ATACMS

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS
Российские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Москве стоит игнорировать решение американской администрации Джо Байдена по ударам дальнобойными ракетами ATACMS и полностью сосредоточиться на достижении поставленных целей в спецоперации, передает издание Strategic Culture.
"Действия Байдена безрассудны, предосудительны и одиозны. <…> Провокационный жест скорее символичен, чем является реальной угрозой", - подчеркнули авторы статьи.
Кроме того, истинная цель подобного решения - провокация России на необдуманный ответный удар по Штатам и Североатлантическому альянсу, который приведет к росту эскалации и увеличению прибыли западных производителей оружия.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
"Внезапно": СМИ раскрыли, что Трамп может тайно передать Украине
10:28
 
Вооруженияракеты ATACMSДжо БайденРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала