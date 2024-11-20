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"Безрассудны и одиозны": в США дали России неожиданный совет по ATACMS
"Безрассудны и одиозны": в США дали России неожиданный совет по ATACMS - 20.11.2024, ПРАЙМ
"Безрассудны и одиозны": в США дали России неожиданный совет по ATACMS
Москве стоит игнорировать решение американской администрации Джо Байдена по ударам дальнобойными ракетами ATACMS и полностью сосредоточиться на достижении... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T11:10+0300
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ракеты atacms
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Москве стоит игнорировать решение американской администрации Джо Байдена по ударам дальнобойными ракетами ATACMS и полностью сосредоточиться на достижении поставленных целей в спецоперации, передает издание Strategic Culture."Действия Байдена безрассудны, предосудительны и одиозны. <…> Провокационный жест скорее символичен, чем является реальной угрозой", - подчеркнули авторы статьи.Кроме того, истинная цель подобного решения - провокация России на необдуманный ответный удар по Штатам и Североатлантическому альянсу, который приведет к росту эскалации и увеличению прибыли западных производителей оружия.
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ракеты atacms, джо байден, россия
Вооружения, ракеты ATACMS, Джо Байден, РОССИЯ
"Безрассудны и одиозны": в США дали России неожиданный совет по ATACMS
SC: России следует игнорировать решение Байдена по ATACMS