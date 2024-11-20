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В США сообщили Киеву неприятную новость о ракетах ATACMS - 20.11.2024, ПРАЙМ
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В США сообщили Киеву неприятную новость о ракетах ATACMS
В США сообщили Киеву неприятную новость о ракетах ATACMS - 20.11.2024, ПРАЙМ
В США сообщили Киеву неприятную новость о ракетах ATACMS
Разрешение администрации американского президента на удары по России дальнобойным оружием не окажет влияния на течение конфликта, передает CNN. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T12:33+0300
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спецоперация на украине
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ракеты atacms
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Разрешение администрации американского президента на удары по России дальнобойным оружием не окажет влияния на течение конфликта, передает CNN.Телеканал отметил, что в вопросе эффективности этого оружия есть много противоположных мнений. Так, Киев маловероятно сможет добиться успехов посредством их применения, так как количество ракет ограничено, а поставки могут откладываться из-за нехватки оружия в составе армии США."На самом деле Украина не получит достаточного количества ATACMS, чтобы изменить ход войны", — следует из публикации. Однако, добавили авторы, это решение осложнит ситуацию для нового главы Белого дома Дональда Трампа.
https://1prime.ru/20241120/konflikt-852944010.html
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сша, ракеты atacms, украина
Спецоперация на Украине, США, ракеты ATACMS, УКРАИНА
12:33 20.11.2024
 
В США сообщили Киеву неприятную новость о ракетах ATACMS

CNN: удары ATACMS вглубь территории России не повлияют на ход конфликта

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Разрешение администрации американского президента на удары по России дальнобойным оружием не окажет влияния на течение конфликта, передает CNN.
Телеканал отметил, что в вопросе эффективности этого оружия есть много противоположных мнений. Так, Киев маловероятно сможет добиться успехов посредством их применения, так как количество ракет ограничено, а поставки могут откладываться из-за нехватки оружия в составе армии США.
"На самом деле Украина не получит достаточного количества ATACMS, чтобы изменить ход войны", — следует из публикации. Однако, добавили авторы, это решение осложнит ситуацию для нового главы Белого дома Дональда Трампа.
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Спецоперация на УкраинеСШАракеты ATACMSУКРАИНА
 
 
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