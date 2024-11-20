https://1prime.ru/20241120/rakety-852946198.html
В США сообщили Киеву неприятную новость о ракетах ATACMS
В США сообщили Киеву неприятную новость о ракетах ATACMS - 20.11.2024, ПРАЙМ
В США сообщили Киеву неприятную новость о ракетах ATACMS
Разрешение администрации американского президента на удары по России дальнобойным оружием не окажет влияния на течение конфликта, передает CNN. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T12:33+0300
2024-11-20T12:33+0300
2024-11-20T12:33+0300
спецоперация на украине
сша
ракеты atacms
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_37aa80e4ac74db5009b413d541b655f0.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Разрешение администрации американского президента на удары по России дальнобойным оружием не окажет влияния на течение конфликта, передает CNN.Телеканал отметил, что в вопросе эффективности этого оружия есть много противоположных мнений. Так, Киев маловероятно сможет добиться успехов посредством их применения, так как количество ракет ограничено, а поставки могут откладываться из-за нехватки оружия в составе армии США."На самом деле Украина не получит достаточного количества ATACMS, чтобы изменить ход войны", — следует из публикации. Однако, добавили авторы, это решение осложнит ситуацию для нового главы Белого дома Дональда Трампа.
https://1prime.ru/20241120/konflikt-852944010.html
сша
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_5fdd44906dca98d677fc645e642f63ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, ракеты atacms, украина
Спецоперация на Украине, США, ракеты ATACMS, УКРАИНА
В США сообщили Киеву неприятную новость о ракетах ATACMS
CNN: удары ATACMS вглубь территории России не повлияют на ход конфликта
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ.
Разрешение администрации американского президента на удары по России дальнобойным оружием не окажет влияния на течение конфликта, передает CNN
.
Телеканал отметил, что в вопросе эффективности этого оружия есть много противоположных мнений. Так, Киев маловероятно сможет добиться успехов посредством их применения, так как количество ракет ограничено, а поставки могут откладываться из-за нехватки оружия в составе армии США.
"На самом деле Украина не получит достаточного количества ATACMS, чтобы изменить ход войны", — следует из публикации. Однако, добавили авторы, это решение осложнит ситуацию для нового главы Белого дома Дональда Трампа.
В Польше призвали скорее закончить конфликт на Украине по одной причине