https://1prime.ru/20241120/rakety-852946198.html

В США сообщили Киеву неприятную новость о ракетах ATACMS

В США сообщили Киеву неприятную новость о ракетах ATACMS - 20.11.2024, ПРАЙМ

В США сообщили Киеву неприятную новость о ракетах ATACMS

Разрешение администрации американского президента на удары по России дальнобойным оружием не окажет влияния на течение конфликта, передает CNN. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T12:33+0300

2024-11-20T12:33+0300

2024-11-20T12:33+0300

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сша

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Разрешение администрации американского президента на удары по России дальнобойным оружием не окажет влияния на течение конфликта, передает CNN.Телеканал отметил, что в вопросе эффективности этого оружия есть много противоположных мнений. Так, Киев маловероятно сможет добиться успехов посредством их применения, так как количество ракет ограничено, а поставки могут откладываться из-за нехватки оружия в составе армии США."На самом деле Украина не получит достаточного количества ATACMS, чтобы изменить ход войны", — следует из публикации. Однако, добавили авторы, это решение осложнит ситуацию для нового главы Белого дома Дональда Трампа.

https://1prime.ru/20241120/konflikt-852944010.html

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сша, ракеты atacms, украина