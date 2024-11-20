https://1prime.ru/20241120/rakety-852947757.html

"Заигрался": в Госдуме пригрозили Зеленскому ответом на удары ATACMS

"Заигрался": в Госдуме пригрозили Зеленскому ответом на удары ATACMS - 20.11.2024, ПРАЙМ

"Заигрался": в Госдуме пригрозили Зеленскому ответом на удары ATACMS

Удары ракетами ATACMS по российским территориям обрекают Украину на катастрофу, поскольку Москва ответит на разрушения, заявил депутат Госдумы от крымского... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T13:07+0300

2024-11-20T13:07+0300

2024-11-20T13:07+0300

спецоперация на украине

ракеты atacms

владимир зеленский

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/12/852880066_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f618beca029b169201443f11af8025b5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - ПРАЙМ. Удары ракетами ATACMS по российским территориям обрекают Украину на катастрофу, поскольку Москва ответит на разрушения, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."Зеленский заигрался в военного диктатора. Атаками на территорию России он обрекает Украину на катастрофу, так как вынуждает пойти на ответный массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины, которые парализуют ее энергосистему", - предупредил депутат, добавив, что вина за все эти действия будет полностью лежать на плечах американской администрации и самого киевского диктатора.Шеремет отметил, что Зеленский вынуждает Россию решительно действовать, поскольку не реагирует на предупреждения.

https://1prime.ru/20241120/rakety-852946198.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ракеты atacms, владимир зеленский, госдума