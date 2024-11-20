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"Заигрался": в Госдуме пригрозили Зеленскому ответом на удары ATACMS
"Заигрался": в Госдуме пригрозили Зеленскому ответом на удары ATACMS - 20.11.2024, ПРАЙМ
"Заигрался": в Госдуме пригрозили Зеленскому ответом на удары ATACMS
Удары ракетами ATACMS по российским территориям обрекают Украину на катастрофу, поскольку Москва ответит на разрушения, заявил депутат Госдумы от крымского... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T13:07+0300
2024-11-20T13:07+0300
2024-11-20T13:07+0300
спецоперация на украине
ракеты atacms
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - ПРАЙМ. Удары ракетами ATACMS по российским территориям обрекают Украину на катастрофу, поскольку Москва ответит на разрушения, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет."Зеленский заигрался в военного диктатора. Атаками на территорию России он обрекает Украину на катастрофу, так как вынуждает пойти на ответный массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины, которые парализуют ее энергосистему", - предупредил депутат, добавив, что вина за все эти действия будет полностью лежать на плечах американской администрации и самого киевского диктатора.Шеремет отметил, что Зеленский вынуждает Россию решительно действовать, поскольку не реагирует на предупреждения.
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ракеты atacms, владимир зеленский, госдума
Спецоперация на Украине, ракеты ATACMS, Владимир Зеленский, Госдума
"Заигрался": в Госдуме пригрозили Зеленскому ответом на удары ATACMS
Шеремет: использование ATACMS обрекает Украину на катастрофу
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - ПРАЙМ. Удары ракетами ATACMS по российским территориям обрекают Украину на катастрофу, поскольку Москва ответит на разрушения, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
"Зеленский заигрался в военного диктатора. Атаками на территорию России он обрекает Украину на катастрофу, так как вынуждает пойти на ответный массированный удар по военным и энергетическим объектам Украины, которые парализуют ее энергосистему", - предупредил депутат, добавив, что вина за все эти действия будет полностью лежать на плечах американской администрации и самого киевского диктатора.
Шеремет отметил, что Зеленский вынуждает Россию решительно действовать, поскольку не реагирует на предупреждения.
В США сообщили Киеву неприятную новость о ракетах ATACMS