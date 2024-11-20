https://1prime.ru/20241120/rakety-852957306.html

На Западе раскрыли, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS

На Западе раскрыли, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS - 20.11.2024, ПРАЙМ

На Западе раскрыли, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS

Киев мог запустить дальнобойные ракеты ATACMS по российской территории только с участием военных специалистов из Штатов, подчеркнул британский эксперт Александр | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T16:49+0300

2024-11-20T16:49+0300

2024-11-20T16:49+0300

спецоперация на украине

украина

россия

ракеты atacms

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Киев мог запустить дальнобойные ракеты ATACMS по российской территории только с участием военных специалистов из Штатов, подчеркнул британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Президент Путин ранее объяснил, что наведение на цель и подготовка ракет к запуску требуют секретной информации, а также использования технологий и опыта, которыми обладают США, но не обладает Украина", — подчеркнул он, сделав вывод, что Вашингтон был замешан в атаке.Меркурис отметил, что решение действующего американского президента Джо Байдена может привести только к ухудшению положения Украины. Кроме того, добавил эксперт, оно является безрассудным и поспешным.

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украина, россия, ракеты atacms