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На Западе раскрыли, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS - 20.11.2024, ПРАЙМ
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На Западе раскрыли, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
На Западе раскрыли, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS - 20.11.2024, ПРАЙМ
На Западе раскрыли, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS
Киев мог запустить дальнобойные ракеты ATACMS по российской территории только с участием военных специалистов из Штатов, подчеркнул британский эксперт Александр | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T16:49+0300
2024-11-20T16:49+0300
спецоперация на украине
украина
россия
ракеты atacms
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Киев мог запустить дальнобойные ракеты ATACMS по российской территории только с участием военных специалистов из Штатов, подчеркнул британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Президент Путин ранее объяснил, что наведение на цель и подготовка ракет к запуску требуют секретной информации, а также использования технологий и опыта, которыми обладают США, но не обладает Украина", — подчеркнул он, сделав вывод, что Вашингтон был замешан в атаке.Меркурис отметил, что решение действующего американского президента Джо Байдена может привести только к ухудшению положения Украины. Кроме того, добавил эксперт, оно является безрассудным и поспешным.
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украина, россия, ракеты atacms
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ракеты ATACMS
16:49 20.11.2024
 
На Западе раскрыли, кто помог Украине запустить ракеты ATACMS

Меркурис: Украина запустила ракеты ATACMS при участии военнослужащих из США

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS
Российские специалисты изучили принцип работы кассетной ракеты ATACMS - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Киев мог запустить дальнобойные ракеты ATACMS по российской территории только с участием военных специалистов из Штатов, подчеркнул британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.
"Президент Путин ранее объяснил, что наведение на цель и подготовка ракет к запуску требуют секретной информации, а также использования технологий и опыта, которыми обладают США, но не обладает Украина", — подчеркнул он, сделав вывод, что Вашингтон был замешан в атаке.
Меркурис отметил, что решение действующего американского президента Джо Байдена может привести только к ухудшению положения Украины. Кроме того, добавил эксперт, оно является безрассудным и поспешным.
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Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯракеты ATACMS
 
 
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