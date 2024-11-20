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В России планируют увеличить глубину продаж железнодорожных билетов
В России планируют увеличить глубину продаж железнодорожных билетов - 20.11.2024, ПРАЙМ
В России планируют увеличить глубину продаж железнодорожных билетов
Глубину продаж железнодорожных билетов в России в перспективе планируется увеличить до 180 дней, рассказал в интервью РИА Новости на полях форума и выставки... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T04:51+0300
2024-11-20T04:51+0300
2024-11-20T04:51+0300
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москва
федеральная пассажирская компания
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глубину продаж железнодорожных билетов в России в перспективе планируется увеличить до 180 дней, рассказал в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
Сейчас железнодорожные билеты продаются максимум за 120 дней.
"В ОАО "РЖД" последовательно ведется работа по увеличению глубины продажи. В перспективе планируется увеличение до 180 суток", - ответил Пястолов на вопрос, возможно ли продавать билеты на поезд за год.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
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бизнес, россия, москва, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Федеральная пассажирская компания, РЖД, ФПК
В России планируют увеличить глубину продаж железнодорожных билетов
Глава ФПК Пястолов: глубину продаж железнодорожных билетов планируют увеличить до 180 дней
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глубину продаж железнодорожных билетов в России в перспективе планируется увеличить до 180 дней, рассказал в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
Сейчас железнодорожные билеты продаются максимум за 120 дней.
"В ОАО "РЖД" последовательно ведется работа по увеличению глубины продажи. В перспективе планируется увеличение до 180 суток", - ответил Пястолов на вопрос, возможно ли продавать билеты на поезд за год.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.