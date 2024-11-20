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В России планируют увеличить глубину продаж железнодорожных билетов

В России планируют увеличить глубину продаж железнодорожных билетов - 20.11.2024, ПРАЙМ

В России планируют увеличить глубину продаж железнодорожных билетов

Глубину продаж железнодорожных билетов в России в перспективе планируется увеличить до 180 дней, рассказал в интервью РИА Новости на полях форума и выставки... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T04:51+0300

2024-11-20T04:51+0300

2024-11-20T04:51+0300

бизнес

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москва

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ржд

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Глубину продаж железнодорожных билетов в России в перспективе планируется увеличить до 180 дней, рассказал в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. Сейчас железнодорожные билеты продаются максимум за 120 дней. "В ОАО "РЖД" последовательно ведется работа по увеличению глубины продажи. В перспективе планируется увеличение до 180 суток", - ответил Пястолов на вопрос, возможно ли продавать билеты на поезд за год. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк