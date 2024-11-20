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Рубль продемонстрировал умеренный рост к юаню

Рубль продемонстрировал умеренный рост к юаню - 20.11.2024, ПРАЙМ

Рубль продемонстрировал умеренный рост к юаню

Рубль по итогам торгов среды продемонстрировал умеренный рост к юаню, следует из данных Московской биржи. | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T19:19+0300

2024-11-20T19:19+0300

2024-11-20T19:19+0300

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов среды продемонстрировал умеренный рост к юаню, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 2 копейки, до 13,82 рубля. Январский фьючерс нефти марки Brent на 19.03 мск дорожает на 0,27%, до 73,51 доллара за баррель. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ГЕОПОЛИТИКИ Юань снизился на 0,13%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 13,78-13,87 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 75 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Сохраняется заметная чувствительность нацвалюты к геополитике. Как показывают наблюдения, при ее благоприятных сигналах рубль может укрепляться даже в условиях неблагоприятной рыночной конъюнктуры. И наоборот – если внешние сигналы выраженно негативные, рыночные поддержки игнорируются. Учитывая сезонные факторы давления, в частности активизацию спроса на импорт и повышенные бюджетные расходы, трудно ждать сильных движений от рубля", - рассказал Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций". Тем не менее, краткосрочные шансы на смещение доллара обратно к двузначным уровням сохраняются, добавил эксперт. "На межбанковском рынке российский рубль оставался в слабой позиции. Банкам удалось несколько сократить масштабы вчерашнего стресса, но геополитический фактор вкупе с постоянным риском снижения нефтяных цен формирует стратегическое давление для курса рубля",- комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". ПРОГНОЗЫ "Прогноз до конца текущей недели по биржевому курсу юаня – 13,5-13,9 рубля, по доллару – 98,5-100,5 рубля. Поддержку рублю может начать оказывать подготовка компаний к налоговым платежам. Кроме того, в курс с временным лагом может транслироваться более высокий уровень цен на нефть, наблюдавшийся в октябре", - рассказал Буйволов. Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что в четверг доллар может торговаться в диапазоне 99-101 рубля, евро – в коридоре 105-107 рублей, юань в рамках 13,6-14 рублей.

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биржевые торги, юань, мосбиржа, курсы валют