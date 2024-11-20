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РЖД стремятся сократить время в пути поездов на юг - 20.11.2024, ПРАЙМ
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РЖД стремятся сократить время в пути поездов на юг
РЖД стремятся сократить время в пути поездов на юг - 20.11.2024, ПРАЙМ
РЖД стремятся сократить время в пути поездов на юг
Российские железнодорожники всегда стремятся сделать все возможное для сокращения времени в пути поездов, в том числе на юг, сообщил в интервью РИА Новости на... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T05:50+0300
2024-11-20T05:50+0300
бизнес
россия
москва
нижневартовск
адлер
федеральная пассажирская компания
ржд
фпк
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российские железнодорожники всегда стремятся сделать все возможное для сокращения времени в пути поездов, в том числе на юг, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. "Что касается ускорения поездов, стоит отметить, что это кропотливая, можно сказать, ювелирная работа, в которой необходимо увязывать много факторов. Длительные графиковые стоянки обусловлены техническими и технологическими операциями - смена направления движения поездов, смена локомотивов, заправка составов водой, уборка твердых бытовых отходов и так далее", - сказал Пястолов на вопрос, есть ли возможность ускорить поезда на юг, как и на сколько. Кроме этого, продолжил он, значительная часть южных маршрутов проходит по однопутным участкам, следовательно, в расписании необходимо предусмотреть технические стоянки для реверсивного движения встречных составов. "При этом мы всегда стремимся сделать все возможное для сокращения времени в пути. Например, с вводом графика на 2024-2027 год будет значительно ускорен поезд № 345/346 Нижневартовск – Адлер: на 9 часов при следовании из Нижневартовска", - привел пример глава ФПК. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
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бизнес, россия, москва, нижневартовск, адлер, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Нижневартовск, АДЛЕР, Федеральная пассажирская компания, РЖД, ФПК
05:50 20.11.2024
 
РЖД стремятся сократить время в пути поездов на юг

Глава ФПК Пястолов: железнодорожники стремятся сократить время в пути поездов

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российские железнодорожники всегда стремятся сделать все возможное для сокращения времени в пути поездов, в том числе на юг, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"Что касается ускорения поездов, стоит отметить, что это кропотливая, можно сказать, ювелирная работа, в которой необходимо увязывать много факторов. Длительные графиковые стоянки обусловлены техническими и технологическими операциями - смена направления движения поездов, смена локомотивов, заправка составов водой, уборка твердых бытовых отходов и так далее", - сказал Пястолов на вопрос, есть ли возможность ускорить поезда на юг, как и на сколько.
Кроме этого, продолжил он, значительная часть южных маршрутов проходит по однопутным участкам, следовательно, в расписании необходимо предусмотреть технические стоянки для реверсивного движения встречных составов.
"При этом мы всегда стремимся сделать все возможное для сокращения времени в пути. Например, с вводом графика на 2024-2027 год будет значительно ускорен поезд № 345/346 Нижневартовск – Адлер: на 9 часов при следовании из Нижневартовска", - привел пример глава ФПК.
Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАНижневартовскАДЛЕРФедеральная пассажирская компанияРЖДФПК
 
 
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