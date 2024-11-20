Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РЖД планируют установить 15-летний рекорд по перевозкам пассажиров - 20.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241120/rzhd-852958047.html
РЖД планируют установить 15-летний рекорд по перевозкам пассажиров
РЖД планируют установить 15-летний рекорд по перевозкам пассажиров - 20.11.2024, ПРАЙМ
РЖД планируют установить 15-летний рекорд по перевозкам пассажиров
Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам текущего года планирует перевезти более 1,2 миллиардов пассажиров, что станет рекордом компании за 15 лет,... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T17:06+0300
2024-11-20T17:07+0300
экономика
россия
ржд
железнодорожные перевозки
российские железные дороги
олег белозеров
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/70/841487082_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_de65d03203a3a4cfa3973b1b5235d940.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам текущего года планирует перевезти более 1,2 миллиардов пассажиров, что станет рекордом компании за 15 лет, сообщил глава РЖД Олег Белозеров. "По итогам года надеемся установим 15-летний рекорд выйдем за 1 миллиард 200 миллионов пассажиров", - сказал Белозеров на пленарном заседании в рамках Транспортной недели-2024. Перевозки пассажиров на сети холдинга в январе-октябре 2024 года выросли на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в октябре - на 5,5% в годовом выражении, сообщала компания в начале ноября.
https://1prime.ru/20241120/rzhd-852957416.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84148/70/841487082_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6a22708c9cb5266e459909898eb90dff.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ржд, железнодорожные перевозки, российские железные дороги, олег белозеров
Экономика, РОССИЯ, РЖД, железнодорожные перевозки, российские железные дороги, Олег Белозеров
17:06 20.11.2024 (обновлено: 17:07 20.11.2024)
 
РЖД планируют установить 15-летний рекорд по перевозкам пассажиров

РЖД планируют установить в 2024 году 15-летний рекорд по перевозкам пассажиров

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПоезд РЖД
Поезд РЖД - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам текущего года планирует перевезти более 1,2 миллиардов пассажиров, что станет рекордом компании за 15 лет, сообщил глава РЖД Олег Белозеров.
"По итогам года надеемся установим 15-летний рекорд выйдем за 1 миллиард 200 миллионов пассажиров", - сказал Белозеров на пленарном заседании в рамках Транспортной недели-2024.
Перевозки пассажиров на сети холдинга в январе-октябре 2024 года выросли на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в октябре - на 5,5% в годовом выражении, сообщала компания в начале ноября.
Логотип РЖД - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
РЖД ожидают снижения погрузки по итогам 2024 года
16:50
 
ЭкономикаРОССИЯРЖДжелезнодорожные перевозкироссийские железные дорогиОлег Белозеров
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала