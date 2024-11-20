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РЖД планируют установить 15-летний рекорд по перевозкам пассажиров

РЖД планируют установить 15-летний рекорд по перевозкам пассажиров - 20.11.2024, ПРАЙМ

РЖД планируют установить 15-летний рекорд по перевозкам пассажиров

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам текущего года планирует перевезти более 1,2 миллиардов пассажиров, что станет рекордом компании за 15 лет,... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T17:06+0300

2024-11-20T17:06+0300

2024-11-20T17:07+0300

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российские железные дороги

олег белозеров

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) по итогам текущего года планирует перевезти более 1,2 миллиардов пассажиров, что станет рекордом компании за 15 лет, сообщил глава РЖД Олег Белозеров. "По итогам года надеемся установим 15-летний рекорд выйдем за 1 миллиард 200 миллионов пассажиров", - сказал Белозеров на пленарном заседании в рамках Транспортной недели-2024. Перевозки пассажиров на сети холдинга в январе-октябре 2024 года выросли на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в том числе в октябре - на 5,5% в годовом выражении, сообщала компания в начале ноября.

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