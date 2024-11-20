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СМИ: лидеры G20 проигнорировали Байдена на саммите - 20.11.2024, ПРАЙМ
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СМИ: лидеры G20 проигнорировали Байдена на саммите
СМИ: лидеры G20 проигнорировали Байдена на саммите - 20.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: лидеры G20 проигнорировали Байдена на саммите
Лидеры "Большой двадцатки" не обращали внимание на американского президента Джо Байдена на прошедшем в Бразилии саммите объединения, передает издание New York... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T11:48+0300
2024-11-20T11:48+0300
политика
джо байден
саммит g20
дональд трамп
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Лидеры "Большой двадцатки" не обращали внимание на американского президента Джо Байдена на прошедшем в Бразилии саммите объединения, передает издание New York Times."Байден, кажется, был прав – президенты и премьер-министры, которые собрались в Бразилии для переговоров в понедельник и вторник на саммите G20, были готовы двигаться вперед без него. В некоторых случаях в буквальном смысле…", - сообщили авторы статьи. Так, они отметили, что Байден даже не попал на общее фото с другими участниками саммита, потому что те покинули платформу к моменту, когда Байден успел к ней подойти. Сообщается, что что глава Белого дома старался продвинуть внешнеполитические интересы своей администрации, однако они не были восприняты всерьез. Все внимание политиков уже смещено на следующего американского президента Дональда Трампа.
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джо байден, саммит g20, дональд трамп
Политика, Джо Байден, саммит G20, Дональд Трамп
11:48 20.11.2024
 
СМИ: лидеры G20 проигнорировали Байдена на саммите

NYT: лидеры G20 не обращали внимание на Байдена на саммите в Бразилии

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Лидеры "Большой двадцатки" не обращали внимание на американского президента Джо Байдена на прошедшем в Бразилии саммите объединения, передает издание New York Times.
"Байден, кажется, был прав – президенты и премьер-министры, которые собрались в Бразилии для переговоров в понедельник и вторник на саммите G20, были готовы двигаться вперед без него. В некоторых случаях в буквальном смысле…", - сообщили авторы статьи. Так, они отметили, что Байден даже не попал на общее фото с другими участниками саммита, потому что те покинули платформу к моменту, когда Байден успел к ней подойти.
Сообщается, что что глава Белого дома старался продвинуть внешнеполитические интересы своей администрации, однако они не были восприняты всерьез. Все внимание политиков уже смещено на следующего американского президента Дональда Трампа.
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ПолитикаДжо Байденсаммит G20Дональд Трамп
 
 
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