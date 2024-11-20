https://1prime.ru/20241120/sammit-852943712.html

СМИ: лидеры G20 проигнорировали Байдена на саммите

СМИ: лидеры G20 проигнорировали Байдена на саммите - 20.11.2024, ПРАЙМ

СМИ: лидеры G20 проигнорировали Байдена на саммите

Лидеры "Большой двадцатки" не обращали внимание на американского президента Джо Байдена на прошедшем в Бразилии саммите объединения, передает издание New York... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T11:48+0300

2024-11-20T11:48+0300

2024-11-20T11:48+0300

политика

джо байден

саммит g20

дональд трамп

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Лидеры "Большой двадцатки" не обращали внимание на американского президента Джо Байдена на прошедшем в Бразилии саммите объединения, передает издание New York Times."Байден, кажется, был прав – президенты и премьер-министры, которые собрались в Бразилии для переговоров в понедельник и вторник на саммите G20, были готовы двигаться вперед без него. В некоторых случаях в буквальном смысле…", - сообщили авторы статьи. Так, они отметили, что Байден даже не попал на общее фото с другими участниками саммита, потому что те покинули платформу к моменту, когда Байден успел к ней подойти. Сообщается, что что глава Белого дома старался продвинуть внешнеполитические интересы своей администрации, однако они не были восприняты всерьез. Все внимание политиков уже смещено на следующего американского президента Дональда Трампа.

https://1prime.ru/20241120/preduprezhdenie-852943116.html

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джо байден, саммит g20, дональд трамп