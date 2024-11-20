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Госдума может усилить контроль за использованием субсидий госкорпорациями

Госдума может усилить контроль за использованием субсидий госкорпорациями - 20.11.2024, ПРАЙМ

Госдума может усилить контроль за использованием субсидий госкорпорациями

Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий усилить контроль за использованием бюджетных субсидий госкорпорациями, государственными и... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T15:54+0300

2024-11-20T15:54+0300

2024-11-20T15:54+0300

госдума

субсид

госкорпорации

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий усилить контроль за использованием бюджетных субсидий госкорпорациями, государственными и публично-правовыми компаниями (ППК). Документ внесен правительством РФ. Он распространяет с 1 января 2025 года на субсидии из федерального бюджета госкорпорациям, госкомпаниям и ППК общие требования, предъявляемые сейчас при предоставлении субсидий другим юрлицам. Законопроект допускает включение в правила предоставления субсидий госкорпорациям, госкомпаниям и ППК информации о последовательном достижении результатов предоставления субсидии (иных показателей) и порядка ее предоставления. Правительство получит право фиксировать в этих правилах результаты использования субсидий с контрольными точками, мониторингом и т.д., пояснял на предыдущей неделе замминистра финансов РФ Алексей Лавров. А если за счет этих субсидий средства предоставляются другим юрлицам, их предлагается распределять по общим правилам правительства в рамках "Электронного бюджета", отмечал он. Согласно пояснительной записке, эти изменения создадут условия для применения единых подходов при оценке достижения результатов предоставления субсидий госкорпорациям и госкомпаниям и оценке достижения ими показателей программы (стратегии) деятельности. При этом будут обеспечены условия для включения результатов мониторинга деятельности госкорпораций, госкомпаний и ППК в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами "Электронный бюджет".

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госдума, субсид, госкорпорации