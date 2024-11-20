https://1prime.ru/20241120/subsidii-852954822.html
Госдума может усилить контроль за использованием субсидий госкорпорациями
Госдума может усилить контроль за использованием субсидий госкорпорациями - 20.11.2024, ПРАЙМ
Госдума может усилить контроль за использованием субсидий госкорпорациями
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий усилить контроль за использованием бюджетных субсидий госкорпорациями, государственными и... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T15:54+0300
2024-11-20T15:54+0300
2024-11-20T15:54+0300
госдума
субсид
госкорпорации
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий усилить контроль за использованием бюджетных субсидий госкорпорациями, государственными и публично-правовыми компаниями (ППК). Документ внесен правительством РФ. Он распространяет с 1 января 2025 года на субсидии из федерального бюджета госкорпорациям, госкомпаниям и ППК общие требования, предъявляемые сейчас при предоставлении субсидий другим юрлицам. Законопроект допускает включение в правила предоставления субсидий госкорпорациям, госкомпаниям и ППК информации о последовательном достижении результатов предоставления субсидии (иных показателей) и порядка ее предоставления. Правительство получит право фиксировать в этих правилах результаты использования субсидий с контрольными точками, мониторингом и т.д., пояснял на предыдущей неделе замминистра финансов РФ Алексей Лавров. А если за счет этих субсидий средства предоставляются другим юрлицам, их предлагается распределять по общим правилам правительства в рамках "Электронного бюджета", отмечал он. Согласно пояснительной записке, эти изменения создадут условия для применения единых подходов при оценке достижения результатов предоставления субсидий госкорпорациям и госкомпаниям и оценке достижения ими показателей программы (стратегии) деятельности. При этом будут обеспечены условия для включения результатов мониторинга деятельности госкорпораций, госкомпаний и ППК в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами "Электронный бюджет".
https://1prime.ru/20241120/inoagenty-852952878.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума, субсид, госкорпорации
Госдума, субсид, госкорпорации
Госдума может усилить контроль за использованием субсидий госкорпорациями
Госдума в I чтении усилила контроль за использованием субсидий госкорпорациями
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий усилить контроль за использованием бюджетных субсидий госкорпорациями, государственными и публично-правовыми компаниями (ППК).
Документ внесен правительством РФ. Он распространяет с 1 января 2025 года на субсидии из федерального бюджета госкорпорациям, госкомпаниям и ППК общие требования, предъявляемые сейчас при предоставлении субсидий другим юрлицам.
Законопроект допускает включение в правила предоставления субсидий госкорпорациям, госкомпаниям и ППК информации о последовательном достижении результатов предоставления субсидии (иных показателей) и порядка ее предоставления.
Правительство получит право фиксировать в этих правилах результаты использования субсидий с контрольными точками, мониторингом и т.д., пояснял на предыдущей неделе замминистра финансов РФ Алексей Лавров. А если за счет этих субсидий средства предоставляются другим юрлицам, их предлагается распределять по общим правилам правительства в рамках "Электронного бюджета", отмечал он.
Иноагенты больше не смогут обогащаться за счёт России, заявил Володин
Согласно пояснительной записке, эти изменения создадут условия для применения единых подходов при оценке достижения результатов предоставления субсидий госкорпорациям и госкомпаниям и оценке достижения ими показателей программы (стратегии) деятельности.
При этом будут обеспечены условия для включения результатов мониторинга деятельности госкорпораций, госкомпаний и ППК в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами "Электронный бюджет".