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Госдума может усилить контроль за использованием субсидий госкорпорациями - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Госдума может усилить контроль за использованием субсидий госкорпорациями
Госдума может усилить контроль за использованием субсидий госкорпорациями - 20.11.2024, ПРАЙМ
Госдума может усилить контроль за использованием субсидий госкорпорациями
Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий усилить контроль за использованием бюджетных субсидий госкорпорациями, государственными и... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T15:54+0300
2024-11-20T15:54+0300
госдума
субсид
госкорпорации
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий усилить контроль за использованием бюджетных субсидий госкорпорациями, государственными и публично-правовыми компаниями (ППК). Документ внесен правительством РФ. Он распространяет с 1 января 2025 года на субсидии из федерального бюджета госкорпорациям, госкомпаниям и ППК общие требования, предъявляемые сейчас при предоставлении субсидий другим юрлицам. Законопроект допускает включение в правила предоставления субсидий госкорпорациям, госкомпаниям и ППК информации о последовательном достижении результатов предоставления субсидии (иных показателей) и порядка ее предоставления. Правительство получит право фиксировать в этих правилах результаты использования субсидий с контрольными точками, мониторингом и т.д., пояснял на предыдущей неделе замминистра финансов РФ Алексей Лавров. А если за счет этих субсидий средства предоставляются другим юрлицам, их предлагается распределять по общим правилам правительства в рамках "Электронного бюджета", отмечал он. Согласно пояснительной записке, эти изменения создадут условия для применения единых подходов при оценке достижения результатов предоставления субсидий госкорпорациям и госкомпаниям и оценке достижения ими показателей программы (стратегии) деятельности. При этом будут обеспечены условия для включения результатов мониторинга деятельности госкорпораций, госкомпаний и ППК в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами "Электронный бюджет".
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госдума, субсид, госкорпорации
Госдума, субсид, госкорпорации
15:54 20.11.2024
 
Госдума может усилить контроль за использованием субсидий госкорпорациями

Госдума в I чтении усилила контроль за использованием субсидий госкорпорациями

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий усилить контроль за использованием бюджетных субсидий госкорпорациями, государственными и публично-правовыми компаниями (ППК).
Документ внесен правительством РФ. Он распространяет с 1 января 2025 года на субсидии из федерального бюджета госкорпорациям, госкомпаниям и ППК общие требования, предъявляемые сейчас при предоставлении субсидий другим юрлицам.
Законопроект допускает включение в правила предоставления субсидий госкорпорациям, госкомпаниям и ППК информации о последовательном достижении результатов предоставления субсидии (иных показателей) и порядка ее предоставления.
Правительство получит право фиксировать в этих правилах результаты использования субсидий с контрольными точками, мониторингом и т.д., пояснял на предыдущей неделе замминистра финансов РФ Алексей Лавров. А если за счет этих субсидий средства предоставляются другим юрлицам, их предлагается распределять по общим правилам правительства в рамках "Электронного бюджета", отмечал он.
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Согласно пояснительной записке, эти изменения создадут условия для применения единых подходов при оценке достижения результатов предоставления субсидий госкорпорациям и госкомпаниям и оценке достижения ими показателей программы (стратегии) деятельности.
При этом будут обеспечены условия для включения результатов мониторинга деятельности госкорпораций, госкомпаний и ППК в государственную интегрированную информационную систему управления общественными финансами "Электронный бюджет".
 
Госдумасубсидгоскорпорации
 
 
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