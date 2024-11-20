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ЦБ требует 255 миллионов рублей от поставщика программного обеспечения IBM
ЦБ требует 255 миллионов рублей от поставщика программного обеспечения IBM - 20.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ требует 255 миллионов рублей от поставщика программного обеспечения IBM
Центральный банк России просит арбитражный суд Москвы взыскать около 255 миллионов рублей с московского АО "Терн", разработчика и поставщика компьютерного... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T11:40+0300
2024-11-20T11:40+0300
2024-11-20T11:40+0300
суд
ibm
неправомерное обогащение
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МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Центральный банк России просит арбитражный суд Москвы взыскать около 255 миллионов рублей с московского АО "Терн", разработчика и поставщика компьютерного программного обеспечения, следует из опубликованных материалов суда. В иске, поданном в июле, ЦБ РФ требует от ответчика более 201 миллиона рублей неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. В определении суда говорится, что спор вытекает из договоров, заключенных сторонами на поставку программного обеспечения и оборудования и оказание технической поддержки программных продуктов американской IBM. Суд со стадии основных слушаний решил слушать дело в закрытом режиме, о чем ходатайствовало АО "Терн". Ответчик сослался на необходимость сохранения служебной тайны в связи с введенными международными санкциями, а также на "необходимость исключения применения как в отношении сотрудников АО "Терн"… так и в отношении сотрудников истца… мер ограничительного характера, в том числе, необходимость исключения возможного уголовного преследования на территории иностранного государства сотрудников как ответчика, так и истца, поставивших/принявших санкционное программное обеспечение, оборудование". По данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности ответчика - разработка компьютерного программного обеспечения.
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суд, ibm, неправомерное обогащение
суд, IBM, неправомерное обогащение
ЦБ требует 255 миллионов рублей от поставщика программного обеспечения IBM
ЦБ требует в суде 255 млн рублей от поставщика программного обеспечения IBM
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Центральный банк России просит арбитражный суд Москвы взыскать около 255 миллионов рублей с московского АО "Терн", разработчика и поставщика компьютерного программного обеспечения, следует из опубликованных материалов суда.
В иске, поданном в июле, ЦБ РФ требует от ответчика более 201 миллиона рублей неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.
В определении суда говорится, что спор вытекает из договоров, заключенных сторонами на поставку программного обеспечения и оборудования и оказание технической поддержки программных продуктов американской IBM.
Суд со стадии основных слушаний решил слушать дело в закрытом режиме, о чем ходатайствовало АО "Терн".
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Ответчик сослался на необходимость сохранения служебной тайны в связи с введенными международными санкциями, а также на "необходимость исключения применения как в отношении сотрудников АО "Терн"… так и в отношении сотрудников истца… мер ограничительного характера, в том числе, необходимость исключения возможного уголовного преследования на территории иностранного государства сотрудников как ответчика, так и истца, поставивших/принявших санкционное программное обеспечение, оборудование".
По данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности ответчика - разработка компьютерного программного обеспечения.