Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ требует 255 миллионов рублей от поставщика программного обеспечения IBM - 20.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241120/sud-852943383.html
ЦБ требует 255 миллионов рублей от поставщика программного обеспечения IBM
ЦБ требует 255 миллионов рублей от поставщика программного обеспечения IBM - 20.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ требует 255 миллионов рублей от поставщика программного обеспечения IBM
Центральный банк России просит арбитражный суд Москвы взыскать около 255 миллионов рублей с московского АО "Терн", разработчика и поставщика компьютерного... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T11:40+0300
2024-11-20T11:40+0300
суд
ibm
неправомерное обогащение
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_0:0:3177:1788_1920x0_80_0_0_7b5531a6d631787092141dc7375580d6.jpg
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Центральный банк России просит арбитражный суд Москвы взыскать около 255 миллионов рублей с московского АО "Терн", разработчика и поставщика компьютерного программного обеспечения, следует из опубликованных материалов суда. В иске, поданном в июле, ЦБ РФ требует от ответчика более 201 миллиона рублей неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. В определении суда говорится, что спор вытекает из договоров, заключенных сторонами на поставку программного обеспечения и оборудования и оказание технической поддержки программных продуктов американской IBM. Суд со стадии основных слушаний решил слушать дело в закрытом режиме, о чем ходатайствовало АО "Терн". Ответчик сослался на необходимость сохранения служебной тайны в связи с введенными международными санкциями, а также на "необходимость исключения применения как в отношении сотрудников АО "Терн"… так и в отношении сотрудников истца… мер ограничительного характера, в том числе, необходимость исключения возможного уголовного преследования на территории иностранного государства сотрудников как ответчика, так и истца, поставивших/принявших санкционное программное обеспечение, оборудование". По данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности ответчика - разработка компьютерного программного обеспечения.
https://1prime.ru/20241120/potrebkredit-852942845.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/11/847454992_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_c846d3c29c175388b5b8d0ac38506aef.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
суд, ibm, неправомерное обогащение
суд, IBM, неправомерное обогащение
11:40 20.11.2024
 
ЦБ требует 255 миллионов рублей от поставщика программного обеспечения IBM

ЦБ требует в суде 255 млн рублей от поставщика программного обеспечения IBM

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 ноя – ПРАЙМ. Центральный банк России просит арбитражный суд Москвы взыскать около 255 миллионов рублей с московского АО "Терн", разработчика и поставщика компьютерного программного обеспечения, следует из опубликованных материалов суда.
В иске, поданном в июле, ЦБ РФ требует от ответчика более 201 миллиона рублей неосновательного обогащения, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.
В определении суда говорится, что спор вытекает из договоров, заключенных сторонами на поставку программного обеспечения и оборудования и оказание технической поддержки программных продуктов американской IBM.
Суд со стадии основных слушаний решил слушать дело в закрытом режиме, о чем ходатайствовало АО "Терн".
Девушка на одной из улиц в Симферополе. - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
Средний размер потребкредита в России упал до 152 тысяч рублей
11:24
Ответчик сослался на необходимость сохранения служебной тайны в связи с введенными международными санкциями, а также на "необходимость исключения применения как в отношении сотрудников АО "Терн"… так и в отношении сотрудников истца… мер ограничительного характера, в том числе, необходимость исключения возможного уголовного преследования на территории иностранного государства сотрудников как ответчика, так и истца, поставивших/принявших санкционное программное обеспечение, оборудование".
По данным ЕГРЮЛ, основной вид деятельности ответчика - разработка компьютерного программного обеспечения.
 
судIBMнеправомерное обогащение
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала