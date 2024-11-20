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РБК: целью атаки ВСУ оказались производители майонеза и йогуртов - 20.11.2024, ПРАЙМ
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РБК: целью атаки ВСУ оказались производители майонеза и йогуртов
РБК: целью атаки ВСУ оказались производители майонеза и йогуртов - 20.11.2024, ПРАЙМ
РБК: целью атаки ВСУ оказались производители майонеза и йогуртов
Две промышленные площадки компании "Эфко", специализирующейся на производстве майонеза и растительных масел, в Воронежской области пострадали от атаки... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T13:43+0300
2024-11-20T13:44+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Две промышленные площадки компании "Эфко", специализирующейся на производстве майонеза и растительных масел, в Воронежской области пострадали от атаки беспилотников 19 ноября, сообщает РБК со ссылкой на данные пресс-службы компании."Характер нанесенных повреждений материальных объектов уточняется. Главное: на текущий момент жертв нет", — говорится в сообщении компании.Отмечается, что в Белгородской области также произошла атака на завод ООО "Виола". Здание завода получило незначительные повреждения, отметили представители компании. Они также сообщили, что весь персонал был эвакуирован, а производство будет возобновлено после проверки, организованной сотрудниками безопасности.Ранее об атаке дронов сообщили губернаторы Александр Гусев и Вячеслав Гладков, подчеркнув, что атаки произошли на гражданские промышленные предприятия.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
13:43 20.11.2024 (обновлено: 13:44 20.11.2024)
 
РБК: целью атаки ВСУ оказались производители майонеза и йогуртов

РБК: целью атаки ВСУ стали производственные площадки компаний "Эфко" и "Виола"

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанк%Производство молочных продуктов
%Производство молочных продуктов - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© РИА Новости . Антон Вергун
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Две промышленные площадки компании "Эфко", специализирующейся на производстве майонеза и растительных масел, в Воронежской области пострадали от атаки беспилотников 19 ноября, сообщает РБК со ссылкой на данные пресс-службы компании.
"Характер нанесенных повреждений материальных объектов уточняется. Главное: на текущий момент жертв нет", — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что в Белгородской области также произошла атака на завод ООО "Виола". Здание завода получило незначительные повреждения, отметили представители компании. Они также сообщили, что весь персонал был эвакуирован, а производство будет возобновлено после проверки, организованной сотрудниками безопасности.
Ранее об атаке дронов сообщили губернаторы Александр Гусев и Вячеслав Гладков, подчеркнув, что атаки произошли на гражданские промышленные предприятия.
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