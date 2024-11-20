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Плацкартные вагоны остаются самыми популярными у пассажиров

Плацкартные вагоны остаются самыми популярными у пассажиров - 20.11.2024, ПРАЙМ

Плацкартные вагоны остаются самыми популярными у пассажиров

Плацкартные вагоны остаются в России самыми популярными у пассажиров, но за последние годы доля поездок в них сократилась наряду с ростом продаж билетов в купе... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T01:51+0300

2024-11-20T01:51+0300

2024-11-20T01:51+0300

бизнес

россия

москва

федеральная пассажирская компания

ржд

фпк

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Плацкартные вагоны остаются в России самыми популярными у пассажиров, но за последние годы доля поездок в них сократилась наряду с ростом продаж билетов в купе и сидячих вагонах, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. "Плацкартные вагоны хотя и остаются самыми "народными", но за последние годы доля поездок в них немного уменьшилась, одновременно несколько возросла доля в купейных вагонах и в вагонах с местами для сидения", - сообщил Пястолов. Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, москва, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк