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Плацкартные вагоны остаются самыми популярными у пассажиров
Плацкартные вагоны остаются самыми популярными у пассажиров - 20.11.2024, ПРАЙМ
Плацкартные вагоны остаются самыми популярными у пассажиров
Плацкартные вагоны остаются в России самыми популярными у пассажиров, но за последние годы доля поездок в них сократилась наряду с ростом продаж билетов в купе... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T01:51+0300
2024-11-20T01:51+0300
2024-11-20T01:51+0300
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федеральная пассажирская компания
ржд
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Плацкартные вагоны остаются в России самыми популярными у пассажиров, но за последние годы доля поездок в них сократилась наряду с ростом продаж билетов в купе и сидячих вагонах, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"Плацкартные вагоны хотя и остаются самыми "народными", но за последние годы доля поездок в них немного уменьшилась, одновременно несколько возросла доля в купейных вагонах и в вагонах с местами для сидения", - сообщил Пястолов.
Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.
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бизнес, россия, москва, федеральная пассажирская компания, ржд, фпк
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Федеральная пассажирская компания, РЖД, ФПК
Плацкартные вагоны остаются самыми популярными у пассажиров
Глава ФПК Пястолов: доля поездок в плацкартных вагонах сократилась
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Плацкартные вагоны остаются в России самыми популярными у пассажиров, но за последние годы доля поездок в них сократилась наряду с ростом продаж билетов в купе и сидячих вагонах, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор Федеральной пассажирской компании (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"Плацкартные вагоны хотя и остаются самыми "народными", но за последние годы доля поездок в них немного уменьшилась, одновременно несколько возросла доля в купейных вагонах и в вагонах с местами для сидения", - сообщил Пястолов.
Федеральная пассажирская компания осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 8.00 мск.