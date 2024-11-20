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Пассажирские вагоны готовят к лету и зиме заранее - 20.11.2024, ПРАЙМ
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Пассажирские вагоны готовят к лету и зиме заранее
Пассажирские вагоны готовят к лету и зиме заранее - 20.11.2024, ПРАЙМ
Пассажирские вагоны готовят к лету и зиме заранее
Пассажирские вагоны готовят к лету и зиме заранее и тщательно проверяют перед каждым рейсом, а во время жары работают усиленные ремонтные бригады, создан запас... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T05:22+0300
2024-11-20T05:22+0300
бизнес
россия
москва
федеральная пассажирская компания
фпк
ржд
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Пассажирские вагоны готовят к лету и зиме заранее и тщательно проверяют перед каждым рейсом, а во время жары работают усиленные ремонтные бригады, создан запас узлов и деталей систем кондиционирования, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов. "Отмечу, что к летнему сезону (так же, как и к зимнему) мы готовимся заранее, и при необходимости вагоны проходят ремонт. Кроме того, подвижной состав тщательно проверяют перед каждым рейсом", - ответил Пястолов на вопрос, как ФПК пытается решать ситуации, когда во время летней жары пассажиры в поездах говорят о неработающих кондиционерах и высокой температуре в вагонах. "В период летней жары ФПК совместно со своим контрагентом создает усиленные ремонтные бригады, запас узлов и деталей систем кондиционирования, а также увеличивает количество резервных вагонов на станциях оборота пассажирских поездов", - добавил глава ФПК. "Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 8.00 мск.
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бизнес, россия, москва, федеральная пассажирская компания, фпк, ржд
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Федеральная пассажирская компания, ФПК, РЖД
05:22 20.11.2024
 
Пассажирские вагоны готовят к лету и зиме заранее

Глава ФПК Пястолов: пассажирские вагоны тщательно проверяют перед каждым рейсом

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Пассажирские вагоны готовят к лету и зиме заранее и тщательно проверяют перед каждым рейсом, а во время жары работают усиленные ремонтные бригады, создан запас узлов и деталей систем кондиционирования, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума и выставки "Транспорт России" гендиректор "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) Владимир Пястолов.
"Отмечу, что к летнему сезону (так же, как и к зимнему) мы готовимся заранее, и при необходимости вагоны проходят ремонт. Кроме того, подвижной состав тщательно проверяют перед каждым рейсом", - ответил Пястолов на вопрос, как ФПК пытается решать ситуации, когда во время летней жары пассажиры в поездах говорят о неработающих кондиционерах и высокой температуре в вагонах.
"В период летней жары ФПК совместно со своим контрагентом создает усиленные ремонтные бригады, запас узлов и деталей систем кондиционирования, а также увеличивает количество резервных вагонов на станциях оборота пассажирских поездов", - добавил глава ФПК.
"Федеральная пассажирская компания" осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 8.00 мск.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАФедеральная пассажирская компанияФПКРЖД
 
 
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