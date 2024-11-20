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"Абсолютно нет шансов": стало известно, что произошло с ВСУ на поле боя
"Абсолютно нет шансов": стало известно, что произошло с ВСУ на поле боя - 20.11.2024, ПРАЙМ
"Абсолютно нет шансов": стало известно, что произошло с ВСУ на поле боя
Вооруженные силы РФ продолжают свое продвижение все дальше вперед и не оставляют Киеву шансов вернуть территории под свой контроль. Об этом сообщил телеканал... | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T22:15+0300
2024-11-20T22:15+0300
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МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ продолжают свое продвижение все дальше вперед и не оставляют Киеву шансов вернуть территории под свой контроль. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на мнения экспертов."У Украины абсолютно нет шансов вернуть под свой контроль занятые ВС России территории", — сказал журналистам эксперт по обороне и военным вопросам Саймон Диггинс.Военный атташе Британии в Москве и Киеве в отставке Джон Форман выразил согласие с данной позицией и добавил, что инициатива в конфликте находится на стороне России уже как минимум в течение последнего года.Диггинс, в свою очередь, задался вопросом, продолжит ли Запад поддерживать Киев и усомнился в том, что Украина добьется быстрого вступления в Североатлантический альянс.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, РОССИЯ, СВО
"Абсолютно нет шансов": стало известно, что произошло с ВСУ на поле боя
Sky News: у Украины нет шансов вернуть утраченные территории
МОСКВА, 20 ноя — ПРАЙМ.
Вооруженные силы РФ продолжают свое продвижение все дальше вперед и не оставляют Киеву шансов вернуть территории под свой контроль. Об этом сообщил телеканал Sky News
со ссылкой на мнения экспертов.
"У Украины абсолютно нет шансов вернуть под свой контроль занятые ВС России территории", — сказал журналистам эксперт по обороне и военным вопросам Саймон Диггинс.
Военный атташе Британии в Москве и Киеве в отставке Джон Форман выразил согласие с данной позицией и добавил, что инициатива в конфликте находится на стороне России уже как минимум в течение последнего года.
Диггинс, в свою очередь, задался вопросом, продолжит ли Запад поддерживать Киев и усомнился в том, что Украина добьется быстрого вступления в Североатлантический альянс.
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