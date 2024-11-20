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Курс юаня на Мосбирже обновил максимум более чем за год
Курс юаня на Мосбирже обновил максимум более чем за год - 20.11.2024, ПРАЙМ
Курс юаня на Мосбирже обновил максимум более чем за год
Курс китайской валюты к рублю в начале торговой сессии повышается, обновляя максимумы года, следует из данных Московской биржи. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T10:10+0300
2024-11-20T10:10+0300
2024-11-20T10:17+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в начале торговой сессии повышается, обновляя максимумы года, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск повышается на 2 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 13,86 рубля. А минутами ранее он максимально повышался до 13,8725 рубля - нового максимума текущего года. В последний раз на этих уровнях он находился в октябре прошлого года.
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юань, мосбиржа, курсы валют
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань, Мосбиржа, Курсы валют
Курс юаня на Мосбирже обновил максимум более чем за год
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск повысился на 2 копейки, до 13,86 рубля
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в начале торговой сессии повышается, обновляя максимумы года, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск повышается на 2 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 13,86 рубля. А минутами ранее он максимально повышался до 13,8725 рубля - нового максимума текущего года. В последний раз на этих уровнях он находился в октябре прошлого года.