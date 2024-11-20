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Курс юаня на Мосбирже обновил максимум более чем за год

Курс юаня на Мосбирже обновил максимум более чем за год - 20.11.2024, ПРАЙМ

Курс юаня на Мосбирже обновил максимум более чем за год

Курс китайской валюты к рублю в начале торговой сессии повышается, обновляя максимумы года, следует из данных Московской биржи. | 20.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в начале торговой сессии повышается, обновляя максимумы года, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск повышается на 2 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 13,86 рубля. А минутами ранее он максимально повышался до 13,8725 рубля - нового максимума текущего года. В последний раз на этих уровнях он находился в октябре прошлого года.

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юань, мосбиржа, курсы валют