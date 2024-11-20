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"Шансы малы". Залужный призвал ВСУ готовиться к неизбежному - 20.11.2024, ПРАЙМ
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"Шансы малы". Залужный призвал ВСУ готовиться к неизбежному
"Шансы малы". Залужный призвал ВСУ готовиться к неизбежному - 20.11.2024, ПРАЙМ
"Шансы малы". Залужный призвал ВСУ готовиться к неизбежному
Шансы военнослужащих ВСУ на выживание на поле боя малы, поэтому им необходимо учиться "не бояться смерти". Об этом говорится в материале британского издания Sun | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T11:38+0300
2024-11-20T12:04+0300
спецоперация на украине
залужный
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Шансы военнослужащих ВСУ на выживание на поле боя малы, поэтому им необходимо учиться "не бояться смерти". Об этом говорится в материале британского издания Sun со ссылкой на слова экс-главкома ВСУ Валерия Залужного."Помните, что война с каждым днем становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание", - цитирует издание Залужного, который на данный момент занимает должность посла Украины в Великобритании.Он предложил украинским военным "учиться не бояться смерти", резюмирует таблоид.Москва ранее неоднократно заявляла прямом вовлечении США и НАТО в конфликт на Украине, в том числе посредством предоставления оружия и обучения персонала в других странах, включая Великобританию. В Кремле также выразили недовольство такими действиями и отметил, что они препятствуют переговорам и имеют негативный эффект.
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залужный, всу
Спецоперация на Украине, ЗАЛУЖНЫЙ, ВСУ
11:38 20.11.2024 (обновлено: 12:04 20.11.2024)
 
"Шансы малы". Залужный призвал ВСУ готовиться к неизбежному

Sun: Залужный призвал украинских военных учиться не бояться смерти

© Фото : Страница В.Залужного в соцсетяхГлавком ВСУ Валерий Залужный
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 20.11.2024
© Фото : Страница В.Залужного в соцсетях
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Шансы военнослужащих ВСУ на выживание на поле боя малы, поэтому им необходимо учиться "не бояться смерти". Об этом говорится в материале британского издания Sun со ссылкой на слова экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
"Помните, что война с каждым днем становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание", - цитирует издание Залужного, который на данный момент занимает должность посла Украины в Великобритании.
Он предложил украинским военным "учиться не бояться смерти", резюмирует таблоид.
Москва ранее неоднократно заявляла прямом вовлечении США и НАТО в конфликт на Украине, в том числе посредством предоставления оружия и обучения персонала в других странах, включая Великобританию. В Кремле также выразили недовольство такими действиями и отметил, что они препятствуют переговорам и имеют негативный эффект.
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