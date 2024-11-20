https://1prime.ru/20241120/zaluzhnyy-852943244.html

"Шансы малы". Залужный призвал ВСУ готовиться к неизбежному

"Шансы малы". Залужный призвал ВСУ готовиться к неизбежному - 20.11.2024, ПРАЙМ

"Шансы малы". Залужный призвал ВСУ готовиться к неизбежному

Шансы военнослужащих ВСУ на выживание на поле боя малы, поэтому им необходимо учиться "не бояться смерти". Об этом говорится в материале британского издания Sun | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T11:38+0300

2024-11-20T11:38+0300

2024-11-20T12:04+0300

спецоперация на украине

залужный

всу

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Шансы военнослужащих ВСУ на выживание на поле боя малы, поэтому им необходимо учиться "не бояться смерти". Об этом говорится в материале британского издания Sun со ссылкой на слова экс-главкома ВСУ Валерия Залужного."Помните, что война с каждым днем становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание", - цитирует издание Залужного, который на данный момент занимает должность посла Украины в Великобритании.Он предложил украинским военным "учиться не бояться смерти", резюмирует таблоид.Москва ранее неоднократно заявляла прямом вовлечении США и НАТО в конфликт на Украине, в том числе посредством предоставления оружия и обучения персонала в других странах, включая Великобританию. В Кремле также выразили недовольство такими действиями и отметил, что они препятствуют переговорам и имеют негативный эффект.

https://1prime.ru/20240723/zaluzhnyy-850347310.html

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залужный, всу