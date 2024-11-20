https://1prime.ru/20241120/zaluzhnyy-852943244.html
"Шансы малы". Залужный призвал ВСУ готовиться к неизбежному
"Шансы малы". Залужный призвал ВСУ готовиться к неизбежному - 20.11.2024, ПРАЙМ
"Шансы малы". Залужный призвал ВСУ готовиться к неизбежному
Шансы военнослужащих ВСУ на выживание на поле боя малы, поэтому им необходимо учиться "не бояться смерти". Об этом говорится в материале британского издания Sun | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T11:38+0300
2024-11-20T11:38+0300
2024-11-20T12:04+0300
спецоперация на украине
залужный
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/29/842942954_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_90e82a353ea921663f86bc148ae3c47e.jpg
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Шансы военнослужащих ВСУ на выживание на поле боя малы, поэтому им необходимо учиться "не бояться смерти". Об этом говорится в материале британского издания Sun со ссылкой на слова экс-главкома ВСУ Валерия Залужного."Помните, что война с каждым днем становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание", - цитирует издание Залужного, который на данный момент занимает должность посла Украины в Великобритании.Он предложил украинским военным "учиться не бояться смерти", резюмирует таблоид.Москва ранее неоднократно заявляла прямом вовлечении США и НАТО в конфликт на Украине, в том числе посредством предоставления оружия и обучения персонала в других странах, включая Великобританию. В Кремле также выразили недовольство такими действиями и отметил, что они препятствуют переговорам и имеют негативный эффект.
https://1prime.ru/20240723/zaluzhnyy-850347310.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/29/842942954_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_dae2538d6370318a2f91cff7d69b4151.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
залужный, всу
Спецоперация на Украине, ЗАЛУЖНЫЙ, ВСУ
"Шансы малы". Залужный призвал ВСУ готовиться к неизбежному
Sun: Залужный призвал украинских военных учиться не бояться смерти
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Шансы военнослужащих ВСУ на выживание на поле боя малы, поэтому им необходимо учиться "не бояться смерти". Об этом говорится в материале британского издания Sun со ссылкой на слова экс-главкома ВСУ Валерия Залужного.
"Помните, что война с каждым днем становится более жестокой. Она не оставляет практически никаких шансов на выживание", - цитирует издание Залужного, который на данный момент занимает должность посла Украины в Великобритании.
Он предложил украинским военным "учиться не бояться смерти", резюмирует таблоид.
Москва ранее неоднократно заявляла прямом вовлечении США и НАТО в конфликт на Украине, в том числе посредством предоставления оружия и обучения персонала в других странах, включая Великобританию. В Кремле также выразили недовольство такими действиями и отметил, что они препятствуют переговорам и имеют негативный эффект.
Залужный призвал Запад отказаться от ряда свобод