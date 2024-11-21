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"Росатом" обсудил с Индонезией строительство АЭС
"Росатом" обсудил с Индонезией строительство АЭС - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Росатом" обсудил с Индонезией строительство АЭС
"Росатом" обсуждает с Индонезией перспективы строительства АЭС в провинции Юго-Восточный Сулавеси. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T13:00+0300
2024-11-21T13:00+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" обсуждает с Индонезией перспективы строительства АЭС в провинции Юго-Восточный Сулавеси. "Восемнадцатого ноября в Кендари (Индонезия) прошла встреча представителей госкорпорации "Росатом", правительства провинции Юго-Восточный Сулавеси и Национального энергетического Совета Индонезии", - сообщил "Росатом". "Руководители правительства провинции рассказали о растущей потребности в электроэнергии в связи с развитием в регионе добычи и переработки природных ресурсов (в частности, никелевой руды)... Участники встречи также обсудили важность обеспечения общественной приемлемости атомной энергетики и договорились продолжить обсуждение перспектив реализации проекта АЭС в провинции, с участием как местных, так и национальных властей", - говорится в сообщении.
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росатом, индонезия, аэс
Энергетика, Росатом, ИНДОНЕЗИЯ, АЭС
"Росатом" обсудил с Индонезией строительство АЭС
"Росатом" обсудил с Индонезией перспективы строительства АЭС в Юго-Восточный Сулавеси
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" обсуждает с Индонезией перспективы строительства АЭС в провинции Юго-Восточный Сулавеси.
"Восемнадцатого ноября в Кендари (Индонезия) прошла встреча представителей госкорпорации "Росатом", правительства провинции Юго-Восточный Сулавеси и Национального энергетического Совета Индонезии", - сообщил "Росатом".
"Руководители правительства провинции рассказали о растущей потребности в электроэнергии в связи с развитием в регионе добычи и переработки природных ресурсов (в частности, никелевой руды)... Участники встречи также обсудили важность обеспечения общественной приемлемости атомной энергетики и договорились продолжить обсуждение перспектив реализации проекта АЭС в провинции, с участием как местных, так и национальных властей", - говорится в сообщении.
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