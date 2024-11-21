Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" обсудил с Индонезией строительство АЭС - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241121/aes-852987336.html
"Росатом" обсудил с Индонезией строительство АЭС
"Росатом" обсудил с Индонезией строительство АЭС - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Росатом" обсудил с Индонезией строительство АЭС
"Росатом" обсуждает с Индонезией перспективы строительства АЭС в провинции Юго-Восточный Сулавеси. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T13:00+0300
2024-11-21T13:00+0300
энергетика
росатом
индонезия
аэс
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/79/842417967_0:18:3577:2030_1920x0_80_0_0_fb4c0f1c5939e59b262ab06d52af1b75.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" обсуждает с Индонезией перспективы строительства АЭС в провинции Юго-Восточный Сулавеси. "Восемнадцатого ноября в Кендари (Индонезия) прошла встреча представителей госкорпорации "Росатом", правительства провинции Юго-Восточный Сулавеси и Национального энергетического Совета Индонезии", - сообщил "Росатом". "Руководители правительства провинции рассказали о растущей потребности в электроэнергии в связи с развитием в регионе добычи и переработки природных ресурсов (в частности, никелевой руды)... Участники встречи также обсудили важность обеспечения общественной приемлемости атомной энергетики и договорились продолжить обсуждение перспектив реализации проекта АЭС в провинции, с участием как местных, так и национальных властей", - говорится в сообщении.
https://1prime.ru/20241121/kazakhstan-852987180.html
индонезия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/79/842417967_423:0:3154:2048_1920x0_80_0_0_07d48215f9c21858aee695500c0492eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
росатом, индонезия, аэс
Энергетика, Росатом, ИНДОНЕЗИЯ, АЭС
13:00 21.11.2024
 
"Росатом" обсудил с Индонезией строительство АЭС

"Росатом" обсудил с Индонезией перспективы строительства АЭС в Юго-Восточный Сулавеси

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" обсуждает с Индонезией перспективы строительства АЭС в провинции Юго-Восточный Сулавеси.
"Восемнадцатого ноября в Кендари (Индонезия) прошла встреча представителей госкорпорации "Росатом", правительства провинции Юго-Восточный Сулавеси и Национального энергетического Совета Индонезии", - сообщил "Росатом".
"Руководители правительства провинции рассказали о растущей потребности в электроэнергии в связи с развитием в регионе добычи и переработки природных ресурсов (в частности, никелевой руды)... Участники встречи также обсудили важность обеспечения общественной приемлемости атомной энергетики и договорились продолжить обсуждение перспектив реализации проекта АЭС в провинции, с участием как местных, так и национальных властей", - говорится в сообщении.
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Нацбанк Казахстана ожидает снижения инфляционного давления со стороны РФ
12:58
 
ЭнергетикаРосатомИНДОНЕЗИЯАЭС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала