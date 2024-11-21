https://1prime.ru/20241121/aes-852987336.html

"Росатом" обсудил с Индонезией строительство АЭС

"Росатом" обсудил с Индонезией строительство АЭС - 21.11.2024, ПРАЙМ

"Росатом" обсудил с Индонезией строительство АЭС

"Росатом" обсуждает с Индонезией перспективы строительства АЭС в провинции Юго-Восточный Сулавеси. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T13:00+0300

2024-11-21T13:00+0300

2024-11-21T13:00+0300

энергетика

росатом

индонезия

аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/84241/79/842417967_0:18:3577:2030_1920x0_80_0_0_fb4c0f1c5939e59b262ab06d52af1b75.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" обсуждает с Индонезией перспективы строительства АЭС в провинции Юго-Восточный Сулавеси. "Восемнадцатого ноября в Кендари (Индонезия) прошла встреча представителей госкорпорации "Росатом", правительства провинции Юго-Восточный Сулавеси и Национального энергетического Совета Индонезии", - сообщил "Росатом". "Руководители правительства провинции рассказали о растущей потребности в электроэнергии в связи с развитием в регионе добычи и переработки природных ресурсов (в частности, никелевой руды)... Участники встречи также обсудили важность обеспечения общественной приемлемости атомной энергетики и договорились продолжить обсуждение перспектив реализации проекта АЭС в провинции, с участием как местных, так и национальных властей", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20241121/kazakhstan-852987180.html

индонезия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росатом, индонезия, аэс