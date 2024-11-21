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Минфин и ЦБ намерены стимулировать размещение акций, заявил Силуанов

Минфин и ЦБ намерены стимулировать размещение акций, заявил Силуанов - 21.11.2024, ПРАЙМ

Минфин и ЦБ намерены стимулировать размещение акций, заявил Силуанов

Минфин и Банк России обсуждают переход от субсидирования процентов по кредитам для бизнеса к стимулированию размещения акций, сообщил министр финансов Антон... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T10:37+0300

2024-11-21T10:37+0300

2024-11-21T10:37+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Минфин и Банк России обсуждают переход от субсидирования процентов по кредитам для бизнеса к стимулированию размещения акций, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Что мы сейчас делаем? Мы сейчас субсидируем часть процентных ставок, привлекая тем самым кредиты для текущей инвестиционной деятельности компании. Задача, которую мы видим вместе с Центральным банком, переструктурировать эти ресурсы из бюджета с субсидирования процентных ставок на субсидирование привлеченного капитала", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24". Министр уточнил, что имеет в виду "перевод бюджетных денег с субсидирования процентных ставок, которые привлекает компания, к тому, чтобы стимулировать компанию выпускать акции, где-то и облигации, на финансовом рынке". "Мне кажется, это хорошая идея. Об этом, кстати, говорили и в Государственной думе, когда рассматривали основные направления денежно-кредитной политики. Это стоит и в плане работы правительства", - добавил он.

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