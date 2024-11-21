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Он даже падая летит

Он даже падая летит - 21.11.2024, ПРАЙМ

Он даже падая летит

В среду, 20 ноября, по итогам дня рублевые пары закрылись небольшим снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,04%, до 100,51 руб., евро/рубль - на 0,64%, до... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T08:46+0300

2024-11-21T08:46+0300

2024-11-21T08:46+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. В среду, 20 ноября, по итогам дня рублевые пары закрылись небольшим снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,04%, до 100,51 руб., евро/рубль - на 0,64%, до 105,69 руб., юань/рубль - на 0,14%, до 13,82 руб. Центральный банк РФ установил официальные курсы валют: доллар – 100,2192 руб., а евро - 105,809 руб.Торги на Мосбирже проходили относительно спокойно, при этом курс доллара остался выше психологического уровня 100 руб. Геополитическая напряженность по-прежнему оказывает существенное влияние на курс рубля. Несмотря на геополитику, фактор налогового периода сдерживает рубль от резкого ослабления. На следующей неделе ожидается пик платежей экспортеров, что может создать дополнительное предложение иностранной валюты.Уверен, что в условиях санкций экспортные российские компании не могут вернуть валютную выручку, поскольку зарубежные банки не переводят валюту в Россию. Есть же способ решить эту проблему через криптовалюту, но кто-то, видимо, не хочет таким способом решать проблемы. Уверен, именно из-за трудностей с возвратом было принято решение снизить обязательную продажу валютной выручки до 25% при слабеющем рубле. Как ее продать, если невозможно вернуть ее?Баррель Brent подешевел на 0,68%, до $72,81. Повторюсь, что существенное влияние на рыночные настроения оказывает слабый спрос со стороны Китая. Опубликованная статистика показывает падение спроса на сырую нефть на 5,4% в годовом исчислении в октябре. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что рост потребления в этом году составит всего 140 тыс. баррелей в день, что значительно ниже показателя 2023 года в 1,4 млн баррелей.Управление энергетической информации США опубликовало еженедельный доклад, согласно которому запасы сырой нефти в стране увеличились более чем ожидалось. За неделю, завершившуюся 15 ноября, резервы выросли на 0,545 млн баррелей против 0,4 млн баррелей.В четверг, 21 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $73,00. В текущих рыночных условиях трейдеры внимательно следят за малейшими изменениями в поставках и геополитической ситуации, которые могут оказать влияние на котировки черного золота. Пока цена не превысит уровень $76, сохраняются риски уйти ниже $70 за баррель.Курс доллара закрылся на уровне 100,51 руб. "Американец" тяжело продвигается вверх от 99,50 с 14 ноября. Формируется медвежья модель, но покупатели пока контролируют рынок и быстро выкупают валюту при падении на фоне повышенного спроса в конце года. Я по-прежнему сохраняю цели между 102 руб. и 105 руб. Ослабление рубля замедлилось, но все еще вызывает волнения у граждан. Кроме жесткой ДКП и приближающегося налогового периода, других значимых факторов для укрепления рубля нет.Индекс Мосбиржи упал на 1,28%, до 2596,51 п., индекс РТС – на 1,46%, до 816,29 п. Торги открылись ростом по индексу, но к закрытию рынок окрасился в красный цвет. По-прежнему жду падения до 2560 п. – ключевой уровень поддержки, после которого откроется дорога к 2250 п.

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2024

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владислав Антонов https://cdnn.1prime.ru/img/83731/31/837313110_0:0:853:854_100x100_80_0_0_80a13cbeae40842f6b249030b288f314.jpg

мнения аналитиков, курсы валют, нефть, мосбиржа, мировая энергетика