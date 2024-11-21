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Евросоюз отметил рост продаж новых легковых автомобилей в октябре
Евросоюз отметил рост продаж новых легковых автомобилей в октябре - 21.11.2024, ПРАЙМ
Евросоюз отметил рост продаж новых легковых автомобилей в октябре
Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в октябре поднялись на 1,1% в годовом выражении - до 866 397 штук, свидетельствуют данные Европейской... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T09:32+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в октябре поднялись на 1,1% в годовом выражении - до 866 397 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). "В октябре 2024 года регистрации новых автомобилей в ЕС прекратили снижение, зафиксировав умеренный рост в 1,1%", - говорится в сообщении. Рост был зафиксирован на двух из четырех крупнейших рынков: в Испании - на 7,2%, в Германии - на 6%; в то же время во Франции показатель сократился на 11,1%, в Италии - на 9,1%, указывается в релизе. В январе-октябре продажи автомобилей в ЕС выросли на 0,7% в годовом выражении - до 8,856 миллиона автомобилей. В Испании показатель увеличился на 4,9%, в Италии - на 0,9%, а на других двух крупных рынках было зафиксировано снижение: во Франции - на 2,7%, в Германии - на 0,4%. Что касается отдельных брендов, то продажи новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в октябре увеличились на 16,7% в годовом выражении, Stellantis (бывших Fiat и PSA) - снизились на 16,9%, группы Renault - сократились на 1,5%. Продажи Tesla при этом упали в прошлом месяце на 21%. В январе-октябре продажи Volkswagen Group увеличились на 2,9%, Stellantis - снизились на 6,9%, Renault - уменьшились на 0,3%, Tesla - сократились на 11,4%. Продажи бензиновых автомобилей снизились в октябре на 6,8%, до 266 498 машин, дизельных - на 7,6%, до 94 587 машин, гибридных электрических - выросли на 17,5%, до 288 160 автомобилей, аккумуляторных - поднялись на 2,4%, до 124 907 авто.
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ес, авто, спрос на легковые авто
ЕС, Авто, спрос на легковые авто
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в странах Евросоюза в октябре поднялись на 1,1% в годовом выражении - до 866 397 штук, свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA).
"В октябре 2024 года регистрации новых автомобилей в ЕС прекратили снижение, зафиксировав умеренный рост в 1,1%", - говорится в сообщении.
Рост был зафиксирован на двух из четырех крупнейших рынков: в Испании - на 7,2%, в Германии - на 6%; в то же время во Франции показатель сократился на 11,1%, в Италии - на 9,1%, указывается в релизе.
В январе-октябре продажи автомобилей в ЕС выросли на 0,7% в годовом выражении - до 8,856 миллиона автомобилей. В Испании показатель увеличился на 4,9%, в Италии - на 0,9%, а на других двух крупных рынках было зафиксировано снижение: во Франции - на 2,7%, в Германии - на 0,4%.
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Что касается отдельных брендов, то продажи новых автомобилей Volkswagen Group в Европе в октябре увеличились на 16,7% в годовом выражении, Stellantis (бывших Fiat и PSA) - снизились на 16,9%, группы Renault - сократились на 1,5%. Продажи Tesla при этом упали в прошлом месяце на 21%. В январе-октябре продажи Volkswagen Group увеличились на 2,9%, Stellantis - снизились на 6,9%, Renault - уменьшились на 0,3%, Tesla - сократились на 11,4%.
Продажи бензиновых автомобилей снизились в октябре на 6,8%, до 266 498 машин, дизельных - на 7,6%, до 94 587 машин, гибридных электрических - выросли на 17,5%, до 288 160 автомобилей, аккумуляторных - поднялись на 2,4%, до 124 907 авто.