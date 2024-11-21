https://1prime.ru/20241121/avto-852998770.html

Эксперт назвала семь признаков того, что машину пора ремонтировать

Эксперт назвала семь признаков того, что машину пора ремонтировать - 21.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвала семь признаков того, что машину пора ремонтировать

Диагностика и ремонт автомобиля в сервисе срочно требуются в случае появления предупреждающих индикаторов, посторонних шумов и утечки технических жидкостей. Об... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T17:17+0300

2024-11-21T17:17+0300

2024-11-21T17:17+0300

россия

авто

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Диагностика и ремонт автомобиля в сервисе срочно требуются в случае появления предупреждающих индикаторов, посторонних шумов и утечки технических жидкостей. Об этом "Газете.ru" сообщила директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.Эксперт отметила, что сообщение об ошибке или необходимости проверки узла являются явными признаками возможной поломки или неисправности, поэтому автомобиль следует немедленно отвезти на диагностику.Посторонний звук в любой части автомобиля также указывает на необходимость проверки его состояния. Трушкова подчеркнула, что не следует откладывать визит в автосервис при отказе кондиционера, омывателя, обогревателей и других функций, а снижение уровня технических жидкостей свидетельствует о возникновении протечек или серьезной неисправности.Она также рекомендовала соблюдать регламентное обслуживание, регулярно мыть автомобиль для удаления грязи и реагентов, а также установить зимнюю резину, если этого еще не было сделано.

https://1prime.ru/20241119/zima-852904318.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто