Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт назвала семь признаков того, что машину пора ремонтировать - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241121/avto-852998770.html
Эксперт назвала семь признаков того, что машину пора ремонтировать
Эксперт назвала семь признаков того, что машину пора ремонтировать - 21.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвала семь признаков того, что машину пора ремонтировать
Диагностика и ремонт автомобиля в сервисе срочно требуются в случае появления предупреждающих индикаторов, посторонних шумов и утечки технических жидкостей. Об... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T17:17+0300
2024-11-21T17:17+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836284_0:110:3263:1945_1920x0_80_0_0_1d4caf82bd8e1dc15727807fb6216c96.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Диагностика и ремонт автомобиля в сервисе срочно требуются в случае появления предупреждающих индикаторов, посторонних шумов и утечки технических жидкостей. Об этом "Газете.ru" сообщила директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.Эксперт отметила, что сообщение об ошибке или необходимости проверки узла являются явными признаками возможной поломки или неисправности, поэтому автомобиль следует немедленно отвезти на диагностику.Посторонний звук в любой части автомобиля также указывает на необходимость проверки его состояния. Трушкова подчеркнула, что не следует откладывать визит в автосервис при отказе кондиционера, омывателя, обогревателей и других функций, а снижение уровня технических жидкостей свидетельствует о возникновении протечек или серьезной неисправности.Она также рекомендовала соблюдать регламентное обслуживание, регулярно мыть автомобиль для удаления грязи и реагентов, а также установить зимнюю резину, если этого еще не было сделано.
https://1prime.ru/20241119/zima-852904318.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/05/848836284_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_cc16c2be965b097c7cbad9629ab2fa1f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто
РОССИЯ, Авто
17:17 21.11.2024
 
Эксперт назвала семь признаков того, что машину пора ремонтировать

"Рольф" перечислил семь причин для немедленного ремонта автомобиля

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Диагностика и ремонт автомобиля в сервисе срочно требуются в случае появления предупреждающих индикаторов, посторонних шумов и утечки технических жидкостей. Об этом "Газете.ru" сообщила директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.
Эксперт отметила, что сообщение об ошибке или необходимости проверки узла являются явными признаками возможной поломки или неисправности, поэтому автомобиль следует немедленно отвезти на диагностику.
Посторонний звук в любой части автомобиля также указывает на необходимость проверки его состояния. Трушкова подчеркнула, что не следует откладывать визит в автосервис при отказе кондиционера, омывателя, обогревателей и других функций, а снижение уровня технических жидкостей свидетельствует о возникновении протечек или серьезной неисправности.
Она также рекомендовала соблюдать регламентное обслуживание, регулярно мыть автомобиль для удаления грязи и реагентов, а также установить зимнюю резину, если этого еще не было сделано.
Автомобили - ПРАЙМ, 1920, 19.11.2024
Эксперты выяснили, во сколько обойдется подготовка авто к зиме в России
19 ноября, 08:55
 
РОССИЯАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала