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Эксперт назвала семь признаков того, что машину пора ремонтировать
Эксперт назвала семь признаков того, что машину пора ремонтировать - 21.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвала семь признаков того, что машину пора ремонтировать
Диагностика и ремонт автомобиля в сервисе срочно требуются в случае появления предупреждающих индикаторов, посторонних шумов и утечки технических жидкостей. Об... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T17:17+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Диагностика и ремонт автомобиля в сервисе срочно требуются в случае появления предупреждающих индикаторов, посторонних шумов и утечки технических жидкостей. Об этом "Газете.ru" сообщила директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.Эксперт отметила, что сообщение об ошибке или необходимости проверки узла являются явными признаками возможной поломки или неисправности, поэтому автомобиль следует немедленно отвезти на диагностику.Посторонний звук в любой части автомобиля также указывает на необходимость проверки его состояния. Трушкова подчеркнула, что не следует откладывать визит в автосервис при отказе кондиционера, омывателя, обогревателей и других функций, а снижение уровня технических жидкостей свидетельствует о возникновении протечек или серьезной неисправности.Она также рекомендовала соблюдать регламентное обслуживание, регулярно мыть автомобиль для удаления грязи и реагентов, а также установить зимнюю резину, если этого еще не было сделано.
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россия, авто
Эксперт назвала семь признаков того, что машину пора ремонтировать
"Рольф" перечислил семь причин для немедленного ремонта автомобиля
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ.
Диагностика и ремонт автомобиля в сервисе срочно требуются в случае появления предупреждающих индикаторов, посторонних шумов и утечки технических жидкостей. Об этом "Газете.ru" сообщила
директор по сервису компании "Рольф" Юлия Трушкова.
Эксперт отметила, что сообщение об ошибке или необходимости проверки узла являются явными признаками возможной поломки или неисправности, поэтому автомобиль следует немедленно отвезти на диагностику.
Посторонний звук в любой части автомобиля также указывает на необходимость проверки его состояния. Трушкова подчеркнула, что не следует откладывать визит в автосервис при отказе кондиционера, омывателя, обогревателей и других функций, а снижение уровня технических жидкостей свидетельствует о возникновении протечек или серьезной неисправности.
Она также рекомендовала соблюдать регламентное обслуживание, регулярно мыть автомобиль для удаления грязи и реагентов, а также установить зимнюю резину, если этого еще не было сделано.
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