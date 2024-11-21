https://1prime.ru/20241121/bajden-852968998.html

Байден уведомил конгресс о намерении списать долги Украины

Байден уведомил конгресс о намерении списать долги Украины - 21.11.2024, ПРАЙМ

Байден уведомил конгресс о намерении списать долги Украины

Уходящая администрация президента США Джо Байдена уведомила американский конгресс о намерении списать долги Украины на общую сумму 4,65 миллиарда долларов,... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T04:36+0300

2024-11-21T04:36+0300

2024-11-21T04:36+0300

экономика

мировая экономика

украина

киев

сша

джо байден

дональд трамп

владимир зеленский

ес

нато

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852968998.jpg?1732152990

ВАШИНГТОН, 21 ноя - ПРАЙМ. Уходящая администрация президента США Джо Байдена уведомила американский конгресс о намерении списать долги Украины на общую сумму 4,65 миллиарда долларов, сообщает Блумберг со ссылкой на документ в распоряжении издания. "Администрация Байден сообщила конгрессу, что планирует отметить долг Украины на 4,65 миллиарда долларов… Это последнее из серии действий для укрепления поддержки Киева перед тем, как избранный президент Дональд Трамп займет офис", - говорится в публикации. Как отмечается, речь идет о части долга Украины на общую сумму 9 миллиардов долларов, который Киев получил в рамках одобренного конгрессом в апреле пакета дополнительного финансирования на цели национальной безопасности объемом 60 миллиардов долларов. Согласно тексту документа, направленного в конгресс, списание части долга "отвечает национальным интересам Соединенных Штатов и их партнеров по ЕС, G7+ и НАТО". Украина второй год подряд составляет бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрыть основную часть этого дефицита за счет помощи западных партнеров. В 2024 году он составит 43,9 миллиарда долларов. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий. Глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться, поэтому властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие на Украине денег на производство собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

украина

киев

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, киев, сша, джо байден, дональд трамп, владимир зеленский, ес, нато, мвф