Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ГД поддержали предложение разделить демпфер на бензин и дизтопливо - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241121/dempfer-853000333.html
В ГД поддержали предложение разделить демпфер на бензин и дизтопливо
В ГД поддержали предложение разделить демпфер на бензин и дизтопливо - 21.11.2024, ПРАЙМ
В ГД поддержали предложение разделить демпфер на бензин и дизтопливо
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение правительства разделить механизм топливного демпфера на бензин и дизтопливо в рамках обнуления выплат | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T17:51+0300
2024-11-21T17:51+0300
экономика
россия
госдума
топливный демпфер
дизтопливо
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/08/842460812_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_56910418cd638e1500c16265da2dce9e.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение правительства разделить механизм топливного демпфера на бензин и дизтопливо в рамках обнуления выплат по механизму. Согласно тексту поправки в Налоговый кодекс, предлагается, что демпфер для бензина Аи-92 будет обнуляться при превышении предельной внутренней оптовой цены более чем на 10%, а для дизельного топлива - на 20%. Таким образом, нефтяники смогут получить бюджетные выплаты по демпферу, если цена будет превышена только по одному из этих продуктов. Минфин РФ в августе подготовил законопроект для разделения демпфера на бензин и дизтопливо, а также внес в этот законопроект положение о продлении до 1 января 2033 года инвестнадбавки к обратному акцизу на нефть. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина или дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
https://1prime.ru/20241121/nalogi-852999606.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/08/842460812_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_77537a53b32f225c9b64e019abe086cb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума, топливный демпфер, дизтопливо
Экономика, РОССИЯ, Госдума, топливный демпфер, дизтопливо
17:51 21.11.2024
 
В ГД поддержали предложение разделить демпфер на бензин и дизтопливо

Бюджетный комитет ГД одобрил идею о разделении демпфера на бензин и дизтопливо

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение правительства разделить механизм топливного демпфера на бензин и дизтопливо в рамках обнуления выплат по механизму.
Согласно тексту поправки в Налоговый кодекс, предлагается, что демпфер для бензина Аи-92 будет обнуляться при превышении предельной внутренней оптовой цены более чем на 10%, а для дизельного топлива - на 20%. Таким образом, нефтяники смогут получить бюджетные выплаты по демпферу, если цена будет превышена только по одному из этих продуктов.
Минфин РФ в августе подготовил законопроект для разделения демпфера на бензин и дизтопливо, а также внес в этот законопроект положение о продлении до 1 января 2033 года инвестнадбавки к обратному акцизу на нефть. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина или дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
*Здание Госдумы - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
В Госдуме поддержали корректировку расчета цены нефти для налогов
17:35
 
ЭкономикаРОССИЯГосдуматопливный демпфердизтопливо
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала