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В ГД поддержали предложение разделить демпфер на бензин и дизтопливо
В ГД поддержали предложение разделить демпфер на бензин и дизтопливо - 21.11.2024, ПРАЙМ
В ГД поддержали предложение разделить демпфер на бензин и дизтопливо
Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение правительства разделить механизм топливного демпфера на бензин и дизтопливо в рамках обнуления выплат | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T17:51+0300
2024-11-21T17:51+0300
2024-11-21T17:51+0300
экономика
россия
госдума
топливный демпфер
дизтопливо
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение правительства разделить механизм топливного демпфера на бензин и дизтопливо в рамках обнуления выплат по механизму. Согласно тексту поправки в Налоговый кодекс, предлагается, что демпфер для бензина Аи-92 будет обнуляться при превышении предельной внутренней оптовой цены более чем на 10%, а для дизельного топлива - на 20%. Таким образом, нефтяники смогут получить бюджетные выплаты по демпферу, если цена будет превышена только по одному из этих продуктов. Минфин РФ в августе подготовил законопроект для разделения демпфера на бензин и дизтопливо, а также внес в этот законопроект положение о продлении до 1 января 2033 года инвестнадбавки к обратному акцизу на нефть. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина или дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
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россия, госдума, топливный демпфер, дизтопливо
Экономика, РОССИЯ, Госдума, топливный демпфер, дизтопливо
В ГД поддержали предложение разделить демпфер на бензин и дизтопливо
Бюджетный комитет ГД одобрил идею о разделении демпфера на бензин и дизтопливо
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал предложение правительства разделить механизм топливного демпфера на бензин и дизтопливо в рамках обнуления выплат по механизму.
Согласно тексту поправки в Налоговый кодекс, предлагается, что демпфер для бензина Аи-92 будет обнуляться при превышении предельной внутренней оптовой цены более чем на 10%, а для дизельного топлива - на 20%. Таким образом, нефтяники смогут получить бюджетные выплаты по демпферу, если цена будет превышена только по одному из этих продуктов.
Минфин РФ в августе подготовил законопроект для разделения демпфера на бензин и дизтопливо, а также внес в этот законопроект положение о продлении до 1 января 2033 года инвестнадбавки к обратному акцизу на нефть. Демпфирующий механизм был создан для сдерживания внутренних цен на топливо. Если экспортная цена бензина или дизельного топлива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж топлива.
В Госдуме поддержали корректировку расчета цены нефти для налогов