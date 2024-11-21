https://1prime.ru/20241121/eksperty-852974567.html
Эксперты оценили последствия регулирования курса рубля
Эксперты оценили последствия регулирования курса рубля - 21.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты оценили последствия регулирования курса рубля
Вмешиваться и регулировать курс рубля российским властям категорически не стоит - если начать это делать, то неизбежно появится дефицит или переизбыток валюты,... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T06:50+0300
2024-11-21T06:50+0300
2024-11-21T06:50+0300
рынки
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Вмешиваться и регулировать курс рубля российским властям категорически не стоит - если начать это делать, то неизбежно появится дефицит или переизбыток валюты, а также расхождение курсов, прокомментировали эксперты, опрошенные РИА Новости.
Ранее, в среду, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", что курс рубля не должен регулироваться властями, его рыночное формирование является столпом денежно-кредитной политики РФ.
"Вмешиваться и влиять на курс рубля категорически не стоит. На мировом валютном рынке Россия славится свободным курсообразованием и отсутствием манипуляций в пользу какой-нибудь заинтересованной стороны", - сказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
"Курс рубля устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту, но если начать регулировать курс, то неизбежно появится дефицит валюты или переизбыток. На практике это выльется в множественность курсов. Один курс будет официальный, а другой, "уличный", будет сильно отличаться от официального", - поясняет финансовый эксперт Андрей Верников.
Для экономики это плохо, так как у компаний не будет доверия к официальному курсу рубля, они не смогут планировать свою экспортно-импортную деятельность, ориентируясь на официальный курс, отметил эксперт. Потому что, к примеру, не будут уверены, что смогут купить запчасти за границей по официальному курсу или курсу близкому к официальному, это посеет нервозность и недоверие в экономической среде, издержки возрастут, добавил Верников.
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рынки, рф, андрей верников, антон силуанов, андрей лобода, bitriver
Рынки, Экономика, РФ, Андрей Верников, Антон Силуанов, Андрей Лобода, BitRiver
Эксперты оценили последствия регулирования курса рубля
Экономисты Верников и Лобода: регулировать курс рубля категорически не стоит
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Вмешиваться и регулировать курс рубля российским властям категорически не стоит - если начать это делать, то неизбежно появится дефицит или переизбыток валюты, а также расхождение курсов, прокомментировали эксперты, опрошенные РИА Новости.
Ранее, в среду, министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", что курс рубля не должен регулироваться властями, его рыночное формирование является столпом денежно-кредитной политики РФ.
"Вмешиваться и влиять на курс рубля категорически не стоит. На мировом валютном рынке Россия славится свободным курсообразованием и отсутствием манипуляций в пользу какой-нибудь заинтересованной стороны", - сказал экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода.
"Курс рубля устанавливается исходя из спроса и предложения на валюту, но если начать регулировать курс, то неизбежно появится дефицит валюты или переизбыток. На практике это выльется в множественность курсов. Один курс будет официальный, а другой, "уличный", будет сильно отличаться от официального", - поясняет финансовый эксперт Андрей Верников.
Для экономики это плохо, так как у компаний не будет доверия к официальному курсу рубля, они не смогут планировать свою экспортно-импортную деятельность, ориентируясь на официальный курс, отметил эксперт. Потому что, к примеру, не будут уверены, что смогут купить запчасти за границей по официальному курсу или курсу близкому к официальному, это посеет нервозность и недоверие в экономической среде, издержки возрастут, добавил Верников.