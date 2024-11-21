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Премьер Греции считает импорт нефти и газа непатриотичным

Премьер Греции считает импорт нефти и газа непатриотичным - 21.11.2024, ПРАЙМ

Премьер Греции считает импорт нефти и газа непатриотичным

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает непатриотичным импортировать газ и нефть, если у страны есть возобновляемые источники энергии – ветер и... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T23:09+0300

2024-11-21T23:09+0300

2024-11-21T23:10+0300

энергетика

греция

нефть

газ

кириакос мицотакис

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АФИНЫ, 21 ноя – ПРАЙМ. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис считает непатриотичным импортировать газ и нефть, если у страны есть возобновляемые источники энергии – ветер и солнце. Мицотакис выступил на церемонии подписания соглашения между Европейской комиссией, Европейским инвестиционным банком и Грецией о создании Фонда декарбонизации островов, подписание прошло в порту Наксос. "Это очень важный финансовый инструмент для наших островов, который поможет нашим островам сделать "зеленый" переход реальностью. И это очень важно для общей национальной стратегии нашей страны, чтобы иметь возможность превратить наше солнце и ветер в главное энергетическое преимущество, будь то на национальном или местном уровне. Потому что Фонд декарбонизации сможет финансировать проекты возобновляемых источников энергии, которые будут осуществляться на островах вместе с установкой батарей, что сможет обеспечить более дешевую электроэнергию для самих островов", - сказал Мицотакис. По его словам, он с беспокойством наблюдает за риторикой, в основном со стороны крайних партий, против возобновляемых источников энергии, особенно ветряных турбин, но также и против фотоэлектрических систем. "Это совершенно ошибочная логика. Возобновляемые источники энергии – это то, что позволит нашей стране обрести энергетическую независимость и будет существенно способствовать снижению затрат на электроэнергию. Сегодня мы занимаем лидирующие позиции в Европе по производству электроэнергии из возобновляемых источников. Поэтому все эти публикации против возобновляемых источников энергии опасны и не патриотичны. Потому что не патриотично импортировать природный газ из-за границы, импортировать нефть из-за границы, когда мы можем использовать внутренние источники энергии, которые Бог так щедро дал нам", - сказал премьер Греции. Согласно справочным материалам пресс-службы правительства, Фонд декарбонизации — это финансовый инструмент, с помощью которого европейские ресурсы будут направлены на то, чтобы избавить греческие острова от загрязняющих и дорогостоящих технологий производства электроэнергии, с конечной целью как защиты окружающей среды, так и улучшения благосостояния жителей. Деньги Фонда начнут использоваться в течение 2025 года, с горизонтом завершения проектов и освоения всех средств к 2032 году. Ресурсы поступят от аукциона прав на загрязнение окружающей среды и оцениваются в размере не менее 1,6 миллиарда евро. Через Фонд будут финансироваться проекты по трем основным направлениям. Не менее 50% от общего объема ресурсов пойдет на установку станций и накопителей возобновляемой энергии на островах, а также на развитие морских ветряных электростанций и создание плотин для водоснабжения, ирригацию и производства энергии со строительством малых гидроэлектростанций. Второе направление предусматривает финансирование островных электрический соединений, на это будет направлена примерно 1/3 бюджета. Третье направление предполагает создание инфраструктуры в портах островов для снабжения электроэнергией пришвартованных судов, а также установку более 1000 зарядных устройств для электромобилей на островах. Сейчас на островах практически нет зарядных станций для электромобилей, при этом запрещена перевозка на паромах электрических и гибридных машин, если зарядка батарей превышает 40% от мощности. Греция и другие европейские страны сокращают покупку российского газа и нефти, США считают, что к 2027 году энергетическая независимость Европы от России будет полной, заявил ранее заместитель госсекретаря США по энергетическим ресурсам Джеффри Пайетт, бывший посол США в Киеве в период госпереворота и бывший посол США в Афинах.

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греция, нефть, газ, кириакос мицотакис