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"Проиграл и точка": в США сделали мрачное заявление об Украине - 21.11.2024, ПРАЙМ
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"Проиграл и точка": в США сделали мрачное заявление об Украине
"Проиграл и точка": в США сделали мрачное заявление об Украине - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Проиграл и точка": в США сделали мрачное заявление об Украине
Киевский режим уже проиграл в столкновении с Москвой, исход конфликта ничто не изменит, сообщило издание The National Interest. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T09:25+0300
2024-11-21T09:26+0300
спецоперация на украине
сша
украина
россия
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Киевский режим уже проиграл в столкновении с Москвой, исход конфликта ничто не изменит, сообщило издание The National Interest."Не важно, сколько дальнобойных ракет мы дадим Украине ... Киев проиграл войну. Точка", — следует из заявления. Авторы также отметили, что на течение конфликта не смогли повлиять даже поставки мощного западного оружия - танков, средств ПВО, систем HIMARS или F16.Кроме того, подчеркнули в статье, американский президент Джо Байден должен в ближайшее время отменить выданное ранее разрешение на атаку российских территорий дальнобойным оружием, пока США не вступили в прямую конфронтацию с Россией.
https://1prime.ru/20241121/ssha-852979128.html
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сша, украина, россия, ракеты atacms
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, ракеты ATACMS
09:25 21.11.2024 (обновлено: 09:26 21.11.2024)
 
"Проиграл и точка": в США сделали мрачное заявление об Украине

NI: Украина проиграла в конфликте с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВизит В. Зеленского в США
Визит В. Зеленского в США - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Киевский режим уже проиграл в столкновении с Москвой, исход конфликта ничто не изменит, сообщило издание The National Interest.
"Не важно, сколько дальнобойных ракет мы дадим Украине ... Киев проиграл войну. Точка", — следует из заявления. Авторы также отметили, что на течение конфликта не смогли повлиять даже поставки мощного западного оружия - танков, средств ПВО, систем HIMARS или F16.
Кроме того, подчеркнули в статье, американский президент Джо Байден должен в ближайшее время отменить выданное ранее разрешение на атаку российских территорий дальнобойным оружием, пока США не вступили в прямую конфронтацию с Россией.
Флаг США
"Их скоро не будет". В США обратились к России с дерзким заявлением
09:19
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАРОССИЯракеты ATACMS
 
 
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