https://1prime.ru/20241121/konflikt-852979742.html

"Проиграл и точка": в США сделали мрачное заявление об Украине

"Проиграл и точка": в США сделали мрачное заявление об Украине - 21.11.2024, ПРАЙМ

"Проиграл и точка": в США сделали мрачное заявление об Украине

Киевский режим уже проиграл в столкновении с Москвой, исход конфликта ничто не изменит, сообщило издание The National Interest. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T09:25+0300

2024-11-21T09:25+0300

2024-11-21T09:26+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Киевский режим уже проиграл в столкновении с Москвой, исход конфликта ничто не изменит, сообщило издание The National Interest."Не важно, сколько дальнобойных ракет мы дадим Украине ... Киев проиграл войну. Точка", — следует из заявления. Авторы также отметили, что на течение конфликта не смогли повлиять даже поставки мощного западного оружия - танков, средств ПВО, систем HIMARS или F16.Кроме того, подчеркнули в статье, американский президент Джо Байден должен в ближайшее время отменить выданное ранее разрешение на атаку российских территорий дальнобойным оружием, пока США не вступили в прямую конфронтацию с Россией.

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сша, украина, россия, ракеты atacms