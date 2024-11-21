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"Проиграл и точка": в США сделали мрачное заявление об Украине
"Проиграл и точка": в США сделали мрачное заявление об Украине - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Проиграл и точка": в США сделали мрачное заявление об Украине
Киевский режим уже проиграл в столкновении с Москвой, исход конфликта ничто не изменит, сообщило издание The National Interest. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T09:25+0300
2024-11-21T09:25+0300
2024-11-21T09:26+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Киевский режим уже проиграл в столкновении с Москвой, исход конфликта ничто не изменит, сообщило издание The National Interest."Не важно, сколько дальнобойных ракет мы дадим Украине ... Киев проиграл войну. Точка", — следует из заявления. Авторы также отметили, что на течение конфликта не смогли повлиять даже поставки мощного западного оружия - танков, средств ПВО, систем HIMARS или F16.Кроме того, подчеркнули в статье, американский президент Джо Байден должен в ближайшее время отменить выданное ранее разрешение на атаку российских территорий дальнобойным оружием, пока США не вступили в прямую конфронтацию с Россией.
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Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, РОССИЯ, ракеты ATACMS
"Проиграл и точка": в США сделали мрачное заявление об Украине
NI: Украина проиграла в конфликте с Россией
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ.
Киевский режим уже проиграл в столкновении с Москвой, исход конфликта ничто не изменит, сообщило издание The National Interest
.
"Не важно, сколько дальнобойных ракет мы дадим Украине ... Киев проиграл войну. Точка", — следует из заявления. Авторы также отметили, что на течение конфликта не смогли повлиять даже поставки мощного западного оружия - танков, средств ПВО, систем HIMARS или F16.
Кроме того, подчеркнули в статье, американский президент Джо Байден должен в ближайшее время отменить выданное ранее разрешение на атаку российских территорий дальнобойным оружием, пока США не вступили в прямую конфронтацию с Россией.
"Их скоро не будет". В США обратились к России с дерзким заявлением