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Власти РФ выделят деньги на льготные кредиты для производителей электроники
Власти РФ выделят деньги на льготные кредиты для производителей электроники - 21.11.2024, ПРАЙМ
Власти РФ выделят деньги на льготные кредиты для производителей электроники
Правительство выделит из резервного фонда 18,5 миллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов по ставке до 5% годовых для производителей электронной... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T17:27+0300
2024-11-21T17:27+0300
2024-11-21T17:33+0300
экономика
россия
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субсидии
электроника
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Правительство выделит из резервного фонда 18,5 миллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов по ставке до 5% годовых для производителей электронной техники, всего за три года на эти цели будет выделено около 30 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство продолжает поддерживать российских производителей, прежде всего высокотехнологичных изделий собственной разработки. Один из самых востребованных механизмов помощи - это льготные кредиты предприятиям электронной промышленности... Сегодня дополнительно направим 18,5 миллиардов рублей на субсидирование процентных платежей, а всего за три года - около 30 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.Решение позволит продолжить субсидирование ранее выданных льготных кредитов по ставке до 5% годовых, укрепить финансовую стабильность отрасли и нарастить выпуск современной высокотехнологичной продукции. Максимальный размер кредита составляет 100 миллиардов рублей. Срок действия кредитного договора – до 5 лет.Глава правительства призвал чутко реагировать на изменения в области микроэлектроники как в рамках обратной связи от предприятий, так и опираясь на динамику прогнозов спроса на их продукцию и экспертные оценки РАН, ведущих ученых и специалистов. По его словам, такой подход позволит наиболее эффективно использовать бюджетные средства, а также будет способствовать достижению поставленных президентом целей по обеспечению технологического и промышленного суверенитета России.
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россия, правительство рф, субсидии, электроника
Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, субсидии, электроника
Власти РФ выделят деньги на льготные кредиты для производителей электроники
Кабмин выделит 18,5 млрд руб на льготные кредиты для производителей электроники
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Правительство выделит из резервного фонда 18,5 миллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов по ставке до 5% годовых для производителей электронной техники, всего за три года на эти цели будет выделено около 30 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство продолжает поддерживать российских производителей, прежде всего высокотехнологичных изделий собственной разработки. Один из самых востребованных механизмов помощи - это льготные кредиты предприятиям электронной промышленности... Сегодня дополнительно направим 18,5 миллиардов рублей на субсидирование процентных платежей, а всего за три года - около 30 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
Решение позволит продолжить субсидирование ранее выданных льготных кредитов по ставке до 5% годовых, укрепить финансовую стабильность отрасли и нарастить выпуск современной высокотехнологичной продукции. Максимальный размер кредита составляет 100 миллиардов рублей. Срок действия кредитного договора – до 5 лет.
Глава правительства призвал чутко реагировать на изменения в области микроэлектроники как в рамках обратной связи от предприятий, так и опираясь на динамику прогнозов спроса на их продукцию и экспертные оценки РАН, ведущих ученых и специалистов. По его словам, такой подход позволит наиболее эффективно использовать бюджетные средства, а также будет способствовать достижению поставленных президентом целей по обеспечению технологического и промышленного суверенитета России.
Путин призвал развивать экономику России на базе собственных технологий