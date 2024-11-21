Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти РФ выделят деньги на льготные кредиты для производителей электроники - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241121/kredity-852999161.html
Власти РФ выделят деньги на льготные кредиты для производителей электроники
Власти РФ выделят деньги на льготные кредиты для производителей электроники - 21.11.2024, ПРАЙМ
Власти РФ выделят деньги на льготные кредиты для производителей электроники
Правительство выделит из резервного фонда 18,5 миллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов по ставке до 5% годовых для производителей электронной... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T17:27+0300
2024-11-21T17:33+0300
экономика
россия
правительство рф
субсидии
электроника
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Правительство выделит из резервного фонда 18,5 миллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов по ставке до 5% годовых для производителей электронной техники, всего за три года на эти цели будет выделено около 30 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство продолжает поддерживать российских производителей, прежде всего высокотехнологичных изделий собственной разработки. Один из самых востребованных механизмов помощи - это льготные кредиты предприятиям электронной промышленности... Сегодня дополнительно направим 18,5 миллиардов рублей на субсидирование процентных платежей, а всего за три года - около 30 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.Решение позволит продолжить субсидирование ранее выданных льготных кредитов по ставке до 5% годовых, укрепить финансовую стабильность отрасли и нарастить выпуск современной высокотехнологичной продукции. Максимальный размер кредита составляет 100 миллиардов рублей. Срок действия кредитного договора – до 5 лет.Глава правительства призвал чутко реагировать на изменения в области микроэлектроники как в рамках обратной связи от предприятий, так и опираясь на динамику прогнозов спроса на их продукцию и экспертные оценки РАН, ведущих ученых и специалистов. По его словам, такой подход позволит наиболее эффективно использовать бюджетные средства, а также будет способствовать достижению поставленных президентом целей по обеспечению технологического и промышленного суверенитета России.
https://1prime.ru/20241106/putin-852644876.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, правительство рф, субсидии, электроника
Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, субсидии, электроника
17:27 21.11.2024 (обновлено: 17:33 21.11.2024)
 
Власти РФ выделят деньги на льготные кредиты для производителей электроники

Кабмин выделит 18,5 млрд руб на льготные кредиты для производителей электроники

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Правительство выделит из резервного фонда 18,5 миллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов по ставке до 5% годовых для производителей электронной техники, всего за три года на эти цели будет выделено около 30 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство продолжает поддерживать российских производителей, прежде всего высокотехнологичных изделий собственной разработки. Один из самых востребованных механизмов помощи - это льготные кредиты предприятиям электронной промышленности... Сегодня дополнительно направим 18,5 миллиардов рублей на субсидирование процентных платежей, а всего за три года - около 30 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
Решение позволит продолжить субсидирование ранее выданных льготных кредитов по ставке до 5% годовых, укрепить финансовую стабильность отрасли и нарастить выпуск современной высокотехнологичной продукции. Максимальный размер кредита составляет 100 миллиардов рублей. Срок действия кредитного договора – до 5 лет.
Глава правительства призвал чутко реагировать на изменения в области микроэлектроники как в рамках обратной связи от предприятий, так и опираясь на динамику прогнозов спроса на их продукцию и экспертные оценки РАН, ведущих ученых и специалистов. По его словам, такой подход позволит наиболее эффективно использовать бюджетные средства, а также будет способствовать достижению поставленных президентом целей по обеспечению технологического и промышленного суверенитета России.
Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с Марией Костюк
Путин призвал развивать экономику России на базе собственных технологий
6 ноября, 14:39
 
ЭкономикаРОССИЯПравительство РФсубсидииэлектроника
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала