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Власти РФ выделят деньги на льготные кредиты для производителей электроники

Власти РФ выделят деньги на льготные кредиты для производителей электроники - 21.11.2024, ПРАЙМ

Власти РФ выделят деньги на льготные кредиты для производителей электроники

Правительство выделит из резервного фонда 18,5 миллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов по ставке до 5% годовых для производителей электронной... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T17:27+0300

2024-11-21T17:27+0300

2024-11-21T17:33+0300

экономика

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Правительство выделит из резервного фонда 18,5 миллиарда рублей на субсидирование льготных кредитов по ставке до 5% годовых для производителей электронной техники, всего за три года на эти цели будет выделено около 30 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Правительство продолжает поддерживать российских производителей, прежде всего высокотехнологичных изделий собственной разработки. Один из самых востребованных механизмов помощи - это льготные кредиты предприятиям электронной промышленности... Сегодня дополнительно направим 18,5 миллиардов рублей на субсидирование процентных платежей, а всего за три года - около 30 миллиардов рублей", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.Решение позволит продолжить субсидирование ранее выданных льготных кредитов по ставке до 5% годовых, укрепить финансовую стабильность отрасли и нарастить выпуск современной высокотехнологичной продукции. Максимальный размер кредита составляет 100 миллиардов рублей. Срок действия кредитного договора – до 5 лет.Глава правительства призвал чутко реагировать на изменения в области микроэлектроники как в рамках обратной связи от предприятий, так и опираясь на динамику прогнозов спроса на их продукцию и экспертные оценки РАН, ведущих ученых и специалистов. По его словам, такой подход позволит наиболее эффективно использовать бюджетные средства, а также будет способствовать достижению поставленных президентом целей по обеспечению технологического и промышленного суверенитета России.

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россия, правительство рф, субсидии, электроника